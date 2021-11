Isabel Díaz Ayuso ha sido la invitada de este martes 9 de noviembre en ‘El Hormiguero’. Pablo Motos ha recibido a la Presidenta de la Comunidad de Madrid para charlar de la actual situación del país en un día muy importante para la capital. Hay que recordar que este 9 de noviembre es la festividad del Día de la Almudena y la política no ha querido perder la oportunidad de acudir a divertirse al programa de Antena 3. Allí ha charlado de muchos aspectos políticos pero también ha mostrado su lado más cercano desvelando algunos detalles más personales sobre ella.

Isabel Díaz Ayuso confiesa los complicados inicios que vivió

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado de cómo fueron sus inicios y cómo fue su juventud: «Yo me independicé muy joven. A los 22 años. Yo me marché de casa como becaria sin apenas cobrar nada. Me fui con una mano delante y otra detrás a compartir piso con gente desconocida, me fui a vivir fuera y he viajado por muchos sitios», ha comenzado diciendo. «He peleado y he sacado mi vida adelante por mí misma. Soy una mujer libre e independiente y nunca voy hacer nada que sepa que me va a pesar en mi conciencia y nunca voy a dar las batallas por perdidas», ha dicho.

Isabel Díaz Ayuso ha querido revelar cómo intenta desconectar de estar en el foco mediático y de las polémicas en las que se ha visto envuelta a lo largo de estos meses: «Hago carrera, hago ejercicio y hago boxeo y lo que hago es mirar para adelante«, ha desvelado. Por si fuera poco, la política ha hablado de que su vida no ha sido de color de rosa. «Yo nunca he tenido fácil. Siempre me he complicado la vida y siempre he querido hacer todo por mí misma. Estoy acostumbrada a empezar de cero, a encontrarme con dificultades…», ha asegurado.

La Presidenta de la Comunidad de Madrid se declara fan de Julio Iglesias

Una de las polémicas que salieron a la luz hace poco tiempo fue el bloqueo de whatsapp a Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular desde julio de 2018. Entre risas, la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido aclarar qué es lo que ocurrió y de paso ha desvelado que es súper fan de Julio Iglesias: «Para mí él es el rey. Lo adoro», ha dicho antes de contar qué es lo que ocurrió con el bloqueo. Después ha explicado que tiene su mismo número desde hace 15 años y que ha «rulado» mucho. Ha confesado que puede recibir al día entre unos 3 o 4 mensajes al minuto. Por este motivo decidió comprarse otro teléfono y otra línea, pero este número también se filtró. Así que tomo la decisión de bloquear a unos en un teléfono, pero lo tiene desbloqueado en otros. Como es el caso de Teodoro García Egea.

Pablo Motos también ha querido saber la última cosa que ha hecho sin guardaespaldas: «A veces digo vamos a tirar la casa por la ventana y me voy al Carrefour. También voy sola por el barrio. A mí me gusta mucho ese punto callejero… andar por Madrid».