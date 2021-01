Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sorprendido y ha hablado abiertamente de cómo se encuentra tras su ruptura.

Filomena y el fuerte temporal que trajo consigo dejó al descubierto, de forma inesperada, algunas rupturas de la crónica social. Entre ellas, la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el que había sido su pareja los últimos cuatro años, Jairo Alonso. Compartían techo y parecían muy felices, sin embargo, hace algunos meses se produjo la ruptura sentimental. Si bien ninguno de los dos había hecho declaraciones al respecto, la política este lunes se ha confesado acerca de cómo había sido para ella el ‘duelo’. «Estoy bien, muy centrada en la pandemia y la nieve, de modo que no he tenido ocasión de asumir el momento», dice sincera. Sus palabras reflejan que ha estado tan volcada en el trabajo que ni siquiera ha tenido un instante para reflexionar sobre la etapa personal que estaba viviendo sin el que había sido su amor.

Isabel Díaz Ayuso reconoce que no ha sido sencillo hacer frente a este punto y final, no obstante, ambos han sabido quedarse con lo mejor de su historia y en la actualidad mantienen una excelente relación. «Fácil no es, pero guardamos una gran amistad y desde hace bastante tiempo. Lo hemos pensado muy bien», ha dicho a ABC. Fue hace tan solo unos días cuando se pudo ver a Jairo practicando snowboard por las calles de Madrid, unas imágenes que chocaban directamente con las recomendaciones que había hecho por activa y por pasiva Díaz Ayuso. Mientras ella pedía prudencia, él apostó por el divertimento, lo que hizo saltar la liebre sobre cómo se encontraba su relación. La pareja está rota, eso sí, guardan una bonita amistad, a pesar de ya no estar juntos. Su historia de amor se diluyó hace meses y ya no conviven en la misma casa, pero eso no quita que exista cariño hacia ellos a día de hoy.

Por ello, el círculo de Isabel Díaz Ayuso y el estilista, Jairo Alonso, insiste en que es normal verles juntos, a pesar de que ya no existe ningún punto sentimental entre ellos. A día de hoy, ambos se siguen en las redes sociales y no tienen malas palabras hacia el otro, lo que deja claro que esta decisión ha sido de mutuo acuerdo y no hay reproches hacia el otro. El estilista ha dejado la vivienda que fue testigo de su relación y ha alquilado otra residencia, donde ha empezado como soltero. Se desconoce si los últimos e intensos meses de Isabel Díaz Ayuso al frente de su puesto han tenido que ver a la hora de romper, pero lo cierto es que han tomado caminos por separado. Tras cuatro años juntos y multitud de momentos vividos, atrás quedan las dedicatorias que se dedicaban públicamente.

Su historia de amor