Isa Pantoja revela lo que piensa de la gestación subrogada

Uno de los debates más candentes en la actualidad es la gestación subrogada. Después de que se conociera que Ana Obregón se había convertido en madre de nuevo en Miami a través de gestación subrogada, hemos podido ser testigos de un sinfín de comentarios y opiniones al respecto. Algunos se han mostrado muy críticos y otros han aplaudido su gesto, al igual que muchos internautas están en contra de los vientres de alquiler y otros quieren que se apruebe la gestación subrogada en España. Una de las persona que se han mostrado más críticas con ella ha sido Ana Peleteiro, quien fue adoptada de niña. La atleta aseguró que lo que había hecho la presentadora era algo "aberrante". Unas palabras que han recogido en 'El programa de AR', donde se encontraba Isa Pantoja, quien también fue adoptada y hado su opinión al respecto.

Isa Pantoja habla sobre su adopción: "No tengo ningún trauma"

La hija de la tonadillera asegura que es un caso diferente porque ella nunca lo vivió como un trauma: "Lo mío fue completamente diferente porque yo era muy pequeña. Yo no tengo ningún problema, ningún trauma ni nada", dice. Isa Pantoja también ha dado su opinión sobre la gestación subrogada, dándole cierta prioridad a la adopción frente a esa posibilidad: "También pienso que no todo el mundo que sea adoptado tiene que estar en contra de la gestación subrogada. Simplemente pienso que teniendo la opción de adoptar, pues quizá la última opción debería ser la gestación subrogada. En cualquier caso Ana Obregón no tenía la oportunidad por la edad y aquí no podía adoptar".

Isa Pantoja no ha querido pronunciarse más en lo relacionado con el tema de Ana Obregón. A pesar de que no se ha mostrado muy tajante sobre el tema, ha querido lanzar un órdago a favor de la adopción frente a la gestación subrogada. Sin embargo, ha preferido no entrar en ninguna polémica ni en ningún debate después de toda la controversia que se está generando en torno a la nueva maternidad de la presentadora, una noticia que adelantaba SEMANA en exclusiva.

Isa Pantoja y Asraf Beno no esconden sus intenciones en convertirse en padres por primera vez. Desde que comenzaran su relación en 2018 están a solo un paso de darse el 'sí, quiero'. Sin embargo, ya tienen más planes pensados para su futuro: la de ser papás. Ha sido Asraf Beno quien ha asegurado que "no tendría ningún problema en tener un hijo”. Unas palabras que ha pronunciado en los Cayos Cochinos, durante su participación en 'Supervivientes' y dejando a todos sus compañeros con la boca abierta. Sin embargo, es consciente de que todavía no es el momento para dar ese importante paso. “Estamos esperando un momento bueno, cuando tenga un trabajo así fijo”, ha asegurado el concursante.

La hija de la tonadillera, que se encontraba en el plató de Telecinco, corroboraba lo que su pareja estaba diciendo en el concurso. Isa Pantoja ya es madre de un niño, Albertito, fruto de su anterior relación con Alberto Isla. El pequeño ya ha cumplido los ocho años por lo que ya sabe lo que supone la experiencia de la maternidad. a puerta, aunque no sea ahora, se queda según sus palabras entreabierta. Es algo que, como pareja, se han podido plantear pero todo a su debido tiempo. “Nunca sé sabe, sí le hace ilusión. Lo hemos hablado y cuando tenga trabajo estable y yo termine los estudios”, explicaba.