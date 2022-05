Irma Soriano ha regresado a Telecinco y lo ha hecho para compartir con la audiencia de ‘Sábado deluxe‘ su espeluznante relato sobre el accidente doméstico que casi le cuesta la vida. En concreto, la que fuera concursante de ‘GH VIP‘ estuvo a punto de morir electrocutada por culpa de una alargadora (que estaba enchufada) que cayó en la piscina en la que se encontraba.

«He estado a punto de morir electrocutada«, confirmaba Irma Soriano segundos después de sentarse en ‘Sábado deluxe’. La comunicadora echaba la vista atrás y se remontaba al día de los hechos. En concreto, mientras que se encontraba nadando en la piscina, su marido Marino se puso a limpiar el polen de la terraza que había arrastrado la tormenta que hubo el día anterior. Para ello, se ayudó de una máquina a presión que enchufó en una alargadera. Esta cayó al agua de la piscina, aunque en un primer momento la periodista no se dio cuenta y tuvo que ser alertada por su marido. «Me bloqueé, no podía pensar», esgrimía.

«En ese momento no me quería ir, pensé que me quedaba allí metida en la piscina electrocutada, tengo un gran trauma con la electricidad porque mi jardinero murió electrocutado», contaba. Después de salir tras desenchufar la alargadera, Irma Soriano notó un calambre por todo su cuerpo: «Salí cuando pude, me tuve que tapar con muchas mantas». Afortunadamente todo quedó en un susto y la mala experiencia le sirvió para compartirla públicamente con sus seguidores.

Quiere seguir trabajando en televisión

Irma Soriano no quiere dejar de trabajar y ha admitido que le gustaría seguir estando en televisión. La comunicadora ha encontrado en su cuenta de Instagram la forma perfecta de comunicarse y acompañar a sus seguidores. Es libre y puede hablar de cualquier tema, algo que ella considera que es fundamental. «Como se está peor es estando en casa, lo que hay que hacer es trabajar«, explicaba.

Tras esto, la que fuera concursante de ‘GH VIP’ ha denunciado públicamente las pocas ofertas laborales que encuentran la mujeres que llegan a determinada edad. «¿La profesión de presentadores dónde ha quedado? Aún creo en otra oportunidad televisiva, todos los días visualizo un programa para mí«, asevera y admite que los grandes directivos de las diferentes televisiones siempre están reunidos y no aceptan llamadas.

La comunicadora también ha aprovechado para echar la vista atrás y ha recordado todas sus experiencias junto a su maestro, Jesús Hermida, quien le enseñó «a mirar a la cámara sin que me diera miedo o vértigo». «A mí me daba toda la vida, qué no daría yo ahora por volver ahora a esa escuela», sentenciaba. Irma Soriano también ha dejado claro que se siente útil cuando va a hacer la compra y ha dejado claro que lo único que sabe hacer es comunicar. «No quiero abandonarlo«, finalizaba.