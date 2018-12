Irina Shayk le “quita” un trabajo publicitario a Isabel Preysler

Tras más de tres décadas siendo imagen de Porcelanosa, en la última fiesta de la firma de cerámica no ha habido ni rastro de Isabel Preysler. Han sido muchos años de trabajo juntos, no solo a nivel nacional, sino también han traspasado nuestras fronteras y a nivel internacional Isabel Presyler ha llevado la imagen de Porcelanosa con ese toque de elegancia y glamour que ella tiene. ¿Cuál ha sido el motivo para que no apareciera en este último acto público?

12 Irina asistió con un vestido de Fendi valorado en 4.200 € Fue el pasado viernes cuando se celebró y en el que la “heredera” de Porcelanosa no posó en el photocall como si lo hicieron el resto de rostros conocidos que se convirtieron en imagen de la firma. Quienes sí estuvieron fueron Irina Shayk, Nieves Álvarez, Miguel Ángel Muñoz y Silvia Jato, siendo la primera quien acaparó todos los focos. ¿Significa esto que la modelo le ha quitado el puesto de trabajo a la reina de los corazones o es una mera casualidad? Lo cierto es que no sabemos qué ha ocurrido, pero nos ha resultado muy llamativo que Isabel Preysler no acudiera a esta fiesta, siendo ella la imagen de las noches mágicas de la firma más exclusiva de cerámica. 11 Estuvo acompañada por Miguel Ángel Muñoz 10 Regresó a Madrid y acaparó todos los focos

9 También estuvieron Nieves Álvarez (de Avellanada) y Silvia Jato La relación que guarda Isabel Preysler y Porcelanosa va más allá de lo profesional. 30 años dan para mucho y ha traspasado lo laboral hasta la amistad. Siempre ha estado vinculada a la firma de azulejos y por eso ha sido muy extraño que no apareciera en la última fiesta. En el resto de ocasiones ha estado acompañada por algunos de sus hijos: Ana Boyer, Tamara Falcó y Julio José Iglesias, y el pasado año también estuvo presente Mario Vargas Llosa. Hacemos un repaso de algunos de los posados de Preysler junto a la firma. 8 En diciembre del pasado año, con un espectacular vestido rojo 7 En junio del 2017, también posó con un diseño repleto de pailletes 6 En marzo de este mismo año posó junto a Vargas Llosa 5 En 2015, con un diseño de Alfredo Villalba Atelier 4 En 2013, junto a su hija Tamara Falcó 3 En 2011, sacó su faceta más familiar junto a sus tres hijos 2 Junto Anna Kournikova, pareja de su hijo Enrique Iglesias, en 2006 1 En 2005, presumiendo de un escote de barco

