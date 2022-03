Desde que cumplió 18 años, Julia Janeiro se ha convertido en uno de los personajes ‘revelación’ del panorama rosa. La belleza y el estilo de la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha conquistado a numerosos usuarios de las redes sociales. En ellas la joven se ha alzado ya como una ‘influencer’ a la que siguen más de 230.000 usuarios. Sus posts son aplaudidos cada semana por su legión de fans, y muchos de ellos le encantaría que diera el salto a la televisión. Así se lo han preguntado sus admiradores a través de un cuestionario en Instagram.

«¿Entrarías a algún ‘reality’? ¿Supervivientes?», le preguntan en las plataformas digitales. La respuesta de la joven es tajante. Dice que «NO» en mayúsculas, para que no haya lugar a dudas. Y explica los motivos por los que no participaría en el ‘reality’ con más tirón de Telecinco. Dice que «nunca» participaría en un programa así porque «no me aportaría nada que me interese y mucho menos que me beneficie».

«Hago lo que me apetece sin que me importe lo que la gente opine de mí»

La hija del torero gaditano se ha mostrado igual de sincera cuando le han preguntado por la exposición mediática a la que ha estado sometida desde que superara la mayoría de edad: «¿Cómo haces para aguantar tanta presión y tantas críticas?». Sobre esto, dice que sus seres queridos son su principal sostén. «Me apoyo en mi familia. Hago lo que me apetece sin que me importe lo que la gente de fuera de mi círculo opine de mí. Al fin y al cabo siempre va a haber gente que proyecte sus inseguridades tratando de hundir a los demás y gente que se preocupa más por la vida de los demás que por la suya propia».

Julia Janeiro también ha hablado con sus fans de su formación académica. En la actualidad estudia «actividades comerciales». Como prueba de ello ha subido a Stories una foto de su mesa de escritorio, donde se ve un libro, un estuche, un rotulador fluorescente y su lamparita de estudio. Si alguien dudaba de que Julia estudiara, ya no puede tener dudas: lo hace. Eso sí, no ha detallado dónde amplía sus conocimientos o cuánto tiene previsto finalizar sus estudios.