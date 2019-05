View this post on Instagram

Una semana queda para la tercera operación de nuevo en Suecia en la que tengo puesta toda la Fe y esperanza !! Qué relativo es el tiempo !! Parecía que no iba a llegar nunca… y no está siendo tan malo lo de la silla y las muletas… Sobre todo por todo el AMOR que de nuevo recibo!! GRACIAS !!! ”¿Por qué aguardas con impaciencia las cosas? Si son inútiles para tu vida, inútil es también aguardarlas. Si son necesarias, ellas vendrán y vendrán a tiempo”. Amado Nervo #paciencia #prudencia #perseverancia #renaciendo #saberquesepuede