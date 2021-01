La colaboradora de ‘Viva la vida’ no puede estar más feliz después de que haya visitado al dentista y este haya decidido quitarle por fin los aparatos de los dientes. ¡Esta es la nueva sonrisa de Irene Rosales!

Irene Rosales ha empezado el martes con la mejor de las noticias. Y es que por fin le han quitado los aparatos de los dientes. Ella misma ha sido la encargada de dar la noticia a través de sus redes sociales, donde no podía evitar la emoción: «Estaba deseando que llegara este día. Después de 18 meses, hoy por fin me han quitado los aparatos. Estoy súper contenta, también me noto muy, muy rara, así que si me notáis rara hablando por aquí, ya sabéis por qué es», dice muy feliz la mujer de Kiko Rivera.

Ha compartido el mensaje de este paso junto a un vídeo en el que vemos cómo es su nueva sonrisa. Después de un año y medio con brackets, Irene Rosales presume de unos dientes alineados. Aunque a ella nunca le importó llevar aparatos y estar frente a las cámaras de televisión con ellos, la colaboradora de ‘Viva la vida’ tiene ahora más motivos para sonreír ante los focos.

Esta es la nueva sonrisa de Irene Rosales