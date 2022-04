No era su intención crear controversia, pero un comentario realizado recientemente por Irene Rosales sobre ‘Supervivientes’ ha recibido distintas críticas, entre ellas, la de Belén Esteban. La mujer de Kiko Rivera aseguró el pasado viernes en ‘Sálvame’ que no vio la gala inaugural del reality porque se quedó dormida. Sus palabras han sido vistas como una falta de apoyo a Anabel Pantoja. Finalmente la sevillana ha optado por aclarar el tema a través de un mensaje que ha publicado en las redes.

«Al final me doy cuenta que de nada sirve dar ningún tipo de declaraciones. Siempre intento hacerlo de la mejor manera, con educación y respeto, nunca queriendo ofender a nadie», ha escrito en un post publicado en sus historias de Instagram. Añade que no se debió malinterpretar sus palabras cuando dijo que se quedó dormida siguiendo el programa más extremo de Mediaset.

La aclaración de Irene Rosales

«Quiero aclarar que no es que me quedase dormida, es que necesitaba descansar, llevaba un día agotador (mis hijas, mi casa, el nuevo proyecto, mi trabajo en redes, organizar el viaje…). Y al día siguiente madrugaba y me esperaba un día de viaje largo». Asimismo, ha subrayado que sabe que no tiene que dar ningún tipo de explicación, pero no desea que nadie se sienta ofendido por este asunto. «Apoyo y admiro mucho el formato de ‘Supervivientes’, a sus concursantes y sobre todo a Anabel Pantoja. Así que pido disculpas si me expresé mal», ha concluido dando por cerrado este tema.

Una de las que más contundentes que se ha mostrado sobre este asunto ha sido Belén Esteban. La colaboradora aseguró en el ‘Deluxe’ que no se esperaba este comentario por parte de Irene Rosales. «Me parece fatal cuando ha entrado y ha dicho que se quedó dormida viendo la gala», afirmó visiblemente molesta. También indicó que le parecía una falta de apoyo hacia Anabel Pantoja: «Me parece muy egoísta, me he quedado… Me ha sorprendido mucho». Jorge Javier Vázquez también creyó que la mujer de Kiko Rivera había estado desafortunada. «Eso no se hace aunque te haya pasado. Que a todos nos ha pasado». También recordó que Irene Rosales conocía el medio ya que había trabajado con anterioridad como colaboradora en televisión.

Todo surge a consecuencia de estas declaraciones realizadas por Irene Rosales sobre ‘Supervivientes’. «Ayer me acosté muy temprano. Que disfrute mucho, lo pase bien y no piense en lo de fuera. A las diez y media estaba frita. Lo poquito que hoy he podido ver, la he visto muy bien». También confesó que se puso a leer el nuevo libro de Tamara Gorro hacia las diez de la noche y media hora después cayó rendida en la cama.

