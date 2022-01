Irene Rosales despidió el 2021 con muchas ganas, pues para ella había sido un año para olvidar. Dejó su puesto de colaboradora en ‘Viva la vida’ al verse completamente desbordada y, de nuevo, ella y Kiko Rivera se convirtieron en el centro de todas las críticas debido a los escándalos familiares del DJ. La joven quiso tomar distancia, centrarse en sus pequeñas y empezar una nueva vida alejada de la televisión, sin embargo, es consciente de que necesita una mayor fortaleza mental dadas las circunstancias. Se muestra optimista ante lo que está por llegar a su vida y, aunque revela estar bien, «quiere estar mejor y más fuerte”. Su intención es estar al 100 por 100 y estar junto a los suyos, su verdadero refugio. «Intento ver el lado bueno a todo. Pero ahora mismo estoy en un momento de mi vida en el cual mi mente no asimila más problemas», ha comenzado diciendo con todas las cartas sobre la mesa.

Irene Rosales no está dispuesta a hundirse, tampoco a verse superada como en su día sucedió. Quiere sacar fuerza de cualquier rincón y estar al pie del cañón para sí misma y para aquellos que la quieren. «Estoy saturada, agobiada, pero con unas ganas enormes de estar fuerte y sé que quiero y puedo estar al 100%. Por eso soy positiva», continúa la mujer de Kiko. Era precisamente esta semana cuando el hijo de Isabel Pantoja le dedicaba a su familia un mensaje muy especial, eso sí, con zasca incluido para su hermana. «Tú, tú ,tú y mil millones de veces tu @irenerova24. A ver si se entera ya la señorita y deja de dar por culo. Que nos dejen vivir tranquilos. Entérate ya que mi familia son mi mujer y mis hijos ahí acaba«, escribió el músico este martes. De este modo, dejaba claro quiénes eran sus verdaderos pilares, entre los que, por supuesto, estaba Irene Rosales.

La sevillana no quiere dar más explicaciones acerca de sus decisiones, tampoco sentirse juzgada a cada paso que da. Prefiere una vida alejada de los focos, aunque es consciente de que eso es algo muy difícil debido las continuas polémicas que protagoniza su marido por cuestiones familiares. De hecho, volverán a acaparar todas las miradas de nuevo cuando se estrene en televisión la docuserie de Julián Muñoz, programa por el que, a buen seguro, su marido será preguntado. «Muchísimo, porque yo no le pido a nadie que me tenga que dar una explicación sobre algo», dice Irene cuando se le pregunta si está cansada de hacerlo.

Fue en el mes de diciembre cuando Irene salió al paso en ‘Viva la vida’, espacio al que regresó de manera puntual para confesar cuál era por entonces su relación con su suegra. «Que haya fallecido su madre no significa que vayamos a tener un acercamiento», espetó implacable. Durante esa intervención se enteró de cómo le llamaba Isabel Pantoja, «mosquita muerta», no obstante, aseguró que no le afectaba en absoluto gracias al trabajo que había realizado con expertos. «Estoy trabajando mucho con mi terapeuta para sobrellevar estar cosas, yo ya solo me preocupo de lo que afecte a mi familia, a las personas con las que vivo el día a día, mi mente no puede con más», dijo.

