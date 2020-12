Irene Rosales se ha cansado ya de oír el nombre de su suegra, Isabel Pantoja, después de los feos que le ha hecho y la batalla que tiene abierta con su hijo, Kiko Rivera. Así reacciona ella ahora al ser preguntada por la cantante. Vea el vídeo

El huracán que sobrevuela ahora sobre Cantora y que ha desolado la vida de Isabel Pantoja sigue tomando fuerza y amenaza con no debilitarse con el tiempo. Y es que la polémica sigue bien viva. Eso sí, los protagonistas que conforman el frente unido contra los intereses personales y económicos de la tonadillera flaquean en sus fuerzas y no siempre muestran ganas de batallar, como así le ha sucedido ahora a Irene Rosales, que ya está cansada de tener que ofrecer siempre una sonrisa a los medios, cuando en su interior el hastío le gana terreno. La mujer de Kiko Rivera ya ha dejado clara su postura y esta es defender a su marido por encima de cualquier cosa, incluso de su famosa suegra, de la que ahora ya no habla tan bien.

Vídeo: Europa Press

Irene Rosales está muy decepcionada con Isabel Pantoja, después de comprobar los feos que le ha hecho a ella y sus hijas en las últimas semanas. Entiende que su postura ahora es complicada, después de tener constancia de las maniobras que supuestamente ha utilizado la cantante para adueñarse supuestamente de los enseres de Paquirri que habían sido legados a sus hijos, así como de la propiedad de Cantora, que Kiko Rivera reclama como propia.

Muchos líos familiares a los que se le suma su ausencia en el funeral de su padre y en esos días de profundo dolor, así como en la celebración del cumpleaños de su hija. Isabel Pantoja no está ahí para Irene Rosales, por lo visto, ni para lo bueno ni para lo malo. Es por eso que la joven colaboradora se ha cansado ya de dar su brazo a torcer y ya no quiere oír hablar de Isabel Pantoja. Vea el vídeo para conocer la reacción de Irene Rosales al ser preguntada por su suegra y los avatares de su dura batalla personal y, para Kiko Rivera, también ya judicial.