Irene Rosales ha decidido descolgar el teléfono para entrar en directo en ‘Sálvame’ para defender a Kiko Rivera de las acusaciones de haberle sido infiel durante su estancia en Matalascañas

Irene Rosales ha estallado y ha decidido coger el toro por los cuernos y ser ella misma quien capee el temporal surgido tras aparecer imágenes de Kiko Rivera en Matalascañas. El Dj se propuso encerrarse con unos amigos en un hotel de esta localidad para componer nuevas canciones y sorprender a sus seguidores con temazos, pero poco ruido hace su música al lado de sus escándalos, especialmente ahora el que apunta a que podría haber sido infiel de nuevo a su esposa con una joven que, según sus defensores, se trata de la esposa del dueño del hotel en el que se ha hospedado durante su semana de trabajo. Entre tantos dimes y diretes, supuestas pruebas, tres testimonios que apuntan a una supuesta deslealtad, Irene Rosales ha levantado el teléfono para llamar en directo a ‘Sálvame’ y poner los puntos sobre las íes.

Irene Rosales ha tenido que dar la cara, una vez más, por su marido, harta de escuchar comentarios desde este miércoles que apuntaban a una posible deslealtad con una joven morena. Ella asegura que todo es “mentira” y lo primero que desea dejar bien claro es que su matrimonio no atraviesa ninguna crisis ni bache, pues ella confía en él y sabe a la perfección que está encerrado en una habitación trabajando en sus nuevas canciones, pese a lo que se muestre en las imágenes a las que ha tenido acceso ‘Sálvame’ y que tanto están dando que hablar. “Con mi marido todo está perfecto. No tengo ningún problema con él”, asegura muy tajante en directo para defender la estabilidad de su matrimonio, para después hacer lo propio con su marido, diana de muchas críticas estos días.

“Entiendo que mi marido puede haber cometido muchos fallos, pero todo tiene un límite”, promete Irene Rosales, que cree que esta vez sí puede fiarse de Kiko Rivera: “Si estoy con mi marido es que estoy segura al cien por cien. Si no, no estaría con él”. Ella no entiende por qué se le acusa tan fácilmente a su esposo de ser presuntamente desleal, tan solo porque él haya confesado unos cuantas infidelidades a su mujer: “No porque uno mate un gato se le puede llamar matagatos”, subraya Irene, que cree que esta vez es “mentira” lo que las imágenes muestran, así como los tres testimonios que el programa ha presentado como apoyo.

Irene Rosales cree que se están cebando con Kiko Rivera ahora que está en un momento anímico bajo, tras recuperar la relación con Isabel Pantoja y romper la que mantenía con Anabel Pantoja y Chabelita. En esta situación él ha hecho las maletas y se ha ido con sus amigos a un hotel de Matalascañas a trabajar en sus nuevas canciones, asegurando que ha escrito cuatro temas en cuatro días. Tan productiva está siendo su estancia, que se ha permitido un momento de desconexión y relax: “Solo ha ido a un hotel a cenar, se ha tomado una copa, donde había una reunión y había una chica. No pasa nada si hay una chica sentada a su lado”, asegura Irene, que dice conocer a la joven en cuestión y señala que se trata de la novia del dueño del hotel: “Si yo no le doy importancia, no creo que haya que sacar las cosas de contexto”.