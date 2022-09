«Me embarqué en esta aventura en un momento en el que estaba al 100% para ella. Se me fue complicando la cosa porque tenía otras obligaciones y no podía estar todo lo que requería», comentaba. Por otro lado, también aseguró que iba a seguir con su negocio. «Varoi está ahora mismo parado, ya que quiero hacerlo bien y sin problemas, con la tienda y una buena web que tantos problemas de cabeza me ha dado. Así que calma», insiste.