Irene Junquera ha tenido que aclarar toda la verdad sobre el tumor que tiene en la cabeza. La presentadora y exconcursante de ‘Gran Hermano VIP’ se ha convertido en noticia después de que anunciara esta inesperada noticia, que ha preocupado a todos sus seguidores y por la que ha recibido un sinfín de mensajes y llamadas.

La periodista ha confesado que tiene un tumor en la cabeza

La quinta expulsada de ‘GH VIP’ ha acudido a las redes sociales para explicar toda la verdad y tranquilizar así a sus fans, que han mostrado gran preocupación al conocer esta información. «¡Hola! Por aclarar: el tumor es benigno, el diagnóstico no es nuevo y hago vida completamente normal. Vive conmigo y no tiene consecuencias de ningún tipo. No hay NADA de lo que preocuparse 😊‬», ha escrito en su última publicación de Instagram.

Esta declaración ha tenido que hacerla después del revuelo que se ha causado este miércoles con motivo de la portada de la revista ‘Lecturas’, donde daban la noticia de que Irene Junquera tenía un tumor en la cabeza. La presentadora ha querido aclarar que es benigno y no hay nada porque preocuparse.

Su entorno, muy preocupada por la noticia

Y es que después de que saliera esa información, la exconcursante de ‘GH VIP’ ha recibido decenas de llamadas de personas cercana a ella que se han mostrado muy preocupados por esta información. Por este motivo, la periodista quiere dar carpetazo a esa dolencia, que asegura que no es actual, y que no quiere que empañe durante más tiempo su vida cotidiana.

A pesar de que es uno de los rostros menos conocidos que entró a la casa de Guadalix de la Sierra, Irene Junquera ha tenido un considerable currículum sentimental, que le ha apoyado en su momento más complicado. La periodista fue pareja del actor Pablo Puyol y del medallista olímpico de piragüismo Cristian Toro.