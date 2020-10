Cayetano Martínez de Irujo ha dejado claro que su relación con su sobrino sigue estando bien, a pesar de que ya no se hable fluidamente con su hermano Carlos. Sí irá al bautizo de la pequeña Rosario, futura duquesa de Alba

El pasado domingo 11 de octubre estaba previsto que la familia Alba al completo se reuniese para celebrar el bautizo de Rosario, el nuevo miembro del aristocrático clan, primera hija de los duques de Huéscar. No obstante, la complicada situación por la que atraviesa nuestro país a consecuencia del avance del coronavirus en nuestro territorio ha obligado a Fernando Fitz-James y a Sofía Palazuelo posponer todos los preparativos para el bautizo de su pequeña. Unas circunstancias excepcionales que nos dejaron sin la oportunidad de ver cómo están las relaciones familiares entre los hermanos Martínez de Irujo.

Los lazos que unían a la familia se rompieron cuando la duquesa de Alba falleció y dejó de ofrecer su apoyo en la justa medida para que todos sus hijos tuviesen lo necesario como para no reclamar más. Sin embargo, sin la matriarca, el clan ha perdido el cemento que les unía y Cayetano Martínez de Irujo se ha quedado solo, sin el favor de sus hermanos, como así ha denunciado públicamente en infinidad de ocasiones, la mayoría de ellas sin posibilidad de contener las lágrimas que el recuerdo de sus malos momentos le provocan. Es por eso que su presencia o ausencia en el bautizo de la hija de su sobrino mayor es de vital relevancia, porque demostraría que las rencillas que mantiene que su hermano Carlos, actual duque de Alba, no han desgastado las relaciones que atesoraba antes de todo esto con sus sobrinos.

Cayetano Martínez de Irujo ha sido preguntado al respecto este jueves por los reporteros de ‘Europa Press’ y ha sido tajante a la hora de responder a si tenía intención o no de estar presente en el bautizo de la pequeña Rosario: “Sí, por supuesto que voy a acudir. Me llamó mi hermano”, confiesa el conde de Salvatierra, que no solo desvela que su relación con su sobrino Fernando no se ha resentido, sino que además esto ha podido acercar posiciones con su hermano Carlos, uno de sus principales rivales en la familia. Vea el vídeo para comprobar cómo lo explica el propio Cayetano Martínez de Irujo, que también habla de la Reina Sofía durante la entrega de premios BMW de pintura.