Ion Aramendi no ha pasado sus mejores días. A su positivo por coronavirus se ha sumado el susto que les ha dado su hijo tras un problema de salud que les ha mantenido en vilo durante días, pero del que afortunadamente ya está más que recuperado. El presentador ha dado la última hora de cómo se encuentra y lo cierto es que tiene excelentes noticias. Su pequeño ya ha superado el shock anafiláctico gracias a la ayuda de los médicos y a la rápida reacción de sus padres, tal y como ha contado el comunicador: «Superados todos los achaques de salud, muchas gracias a todos por vuestra preocupación». Un texto que ha acompañado de una imagen en la que posa el periodista junto a sus hijos mientras los tres desayunan en una cafetería.

Él sabe a la perfección lo preocupada que ha estado tanto la audiencia como su círculo y ha aprovechado esta oportunidad para contar al mundo cómo se encuentran ahora. Pero ¿qué había sucedido? Al parecer, su hijo sufre una enfermedad alérgica y deben cuidar al máximo lo que come. “Estábamos en casa, le di un bocadillo de algo que él come normalmente, nada raro, y bajamos a la piscina. Se empezó a poner como un tomate, los labios hinchados, granos… Sufrió un shock anafiláctico y no podía casi respirar«, explicó su su esposa. Esto les llevó a que fuera ingresado durante más de 10 horas, por lo que el susto se alargó más de lo esperado.

Aunque esta no es la única noticia que ha compartido Ion Aramendi y su esposa, también que además de encontrarse su hijo estupendamente, ha sacado unas notas geniales, por lo que están muy orgullosos de él. «Hoy además día de notas y han sido extraordinarias. Qué orgulloso estoy de estos chicos», ha añadido el presentador de ‘Supervivientes’. Él pronto podrá volver a plató y recuperar así las riendas de nuevo, algo que está deseando después de unos días «terribles». “Hemos pasado una semana terrible”, ha dicho Ion, ya que han tenido fiebre muy alta durante varios días. También su mujer, que está embarazada de su tercer hijo, una niña a la que llamarán Marieta. “Me mandaron heparina, porque estoy embarazada, tengo COVID y 45 años. Varios factores para que me den trombos”, ha explicado.