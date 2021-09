Carmen Porter, esposa de Iker Jiménez, tiene un canal de Youtube llamado ‘Con c de Carmen’ y en él muestra cuáles son sus verdaderas inquietudes.

Carmen Porter además de trabajar con Iker Jiménez en ‘Cuarto Milenio’ también lo hace en su canal de Youtube, ‘Con C de Carmen’. Lo inició hace tres años y en su andadura ha conseguido fidelizar a casi 70.000 suscriptores que le acompañan en cada uno de sus vídeos. Los temas a tratar son variopintos, de hecho, ha grabado desde un unboxing de papelería, looks rockeros, lecturas recomendables o maquillaje low cost, siendo este tan solo un ejemplo de todos los asuntos que le inquietan. Carmen es cercana y no solo le preocupan fenómenos paranormales, sino que sus inquietudes son las de cualquier mortal. Durante aproximadamente media hora, la comunicadora muestra su versión más jovial y desenfadada, pues habla sin tapujo de todas sus adquisiciones, lo que permite conocerla mucho más a fondo. Y es que como ya dice la ‘Vecina Rubia’, «compartir es de guapas», una premisa que lleva a cabo la periodista en cada uno de sus vídeos, donde cuenta todo lo que le funciona y también lo que no.

Normalmente suele alcanzar unas 30.000 visualizaciones -la mitad de su número de suscriptores- y cientos de comentarios, números que a Carmen Porter le parecen suficientes para sentarse frente a la cámara a charlar para sus seguidores. La esposa de Iker Jiménez se esfuerza al máximo, estudia el contenido a tratar y lee los mensajes de aquellos que la siguen cada semana con el fin de mejorar, algo que le acerca todavía más si cabe a sus followers. Aunque normalmente aparece en solitario, sí que es cierto que a veces incluye a su pareja, Iker Jiménez, quien también muestra otro yo en el canal que hace tan feliz a Carmen Porter. Precisamente la presencia de Iker hace aumentar las visitas, llegando incluso a multiplicarlas o triplicarlas, lo que demuestra que el tándem es sinónimo de éxito. Se lanzan a innovar y, prueba de ello, que incluso hicieran un especial por San Valentín hace algún tiempo, donde ambos han llegado a confesarse sobre sus secretos de pareja. «Lo que más me gusta es la ilusión que le pone a todo, pero es lo malo también porque llega a la obsesión», dice Carmen sobre Iker Jiménez. Cuarenta minutos en los que no dejaron de carcajear y que conquistaron a casi 300.000 personas, una cifra que pocas veces ha logrado.

Esta ventana ha permitido a los fans de ‘Cuarto Milenio’ adentrarse en la vida del matrimonio y a descubrir también cómo son cuando se apagan los focos o cómo son algunas estancias de su casa. Youtuber ha servido como altavoz a los dos, especialmente cuando durante un tiempo su programa desapareció de la pequeña pantalla el programa que presentan los dos. En aquel momento, buscaron una alternativa para hablar sobre especiales del coronavirus en un canal de Youtube y Carmen Porter, por su parte, siguió comentando todo aquello que se le pasaba por la cabeza en ‘Con c de Carmen’.