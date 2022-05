La muerte de José Luis Losa, concursante de ‘MasterChef’ 2016 y ganador de ‘Supervivientes’ 2017, ha generado una enorme conmoción en el mundo de la televisión. El albaceteño era hallado sin vida en su domicilio este pasado sábado, tan solo tres meses después de que lamentara la pérdida de su mujer a causa de un infarto. Su hija Inma ha querido agradecer públicamente las muestras de cariño que está recibiendo en estos momentos tan duros. Visiblemente emocionada afirmaba lo siguiente: «Ya están juntos. Esto es lo que él quería».

«He sacado las fuerzas de hablar para agradecer a todo el equipo y a los compañeros que tuvo en ‘Supervivientes'», ha dicho durante una breve intervención en directo con el programa ‘Viva la vida’. Añadía que «tanto bueno dejó» entre los que le conocieron que las muestras de cariño están siendo infinitas. La joven ha reconocido que la familia está completamente «rota». «La pérdida de mi madre fue muy dolorosa, pero esto no creímos vivirlo nunca. Es muy difícil».

Las emotivas palabras de la hija de José Luis Losa

Inma Losa ha aprovechado para recordar que cuando falleció su madre, su progenitor ya le avisó del momento tan complicado que estaba atravesando: «Se ha ido tu madre, pero se ha ido mi vida». Ha indicado, emocionada, que su deseo esa reencontrase con su gran amor. «Ahora se estarán encontrando donde estén. Dentro del dolor que tenemos, ojalá ya se hayan encontrado. Ya están juntos. Esto es lo que él quería».

La joven ha recordado al que fuera ganador de ‘Supervivientes’ como «un ser bonito» que le deja un legado de recuerdos imborrables. Desde los viajes que hicieron en familia, a las comidas inesperadas en las que siempre las risas estaban aseguradas. «Hemos disfrutado mucho con él», ha manifestado conteniendo las lágrimas. Además, ella ha vivido en carne propia cómo el carisma de José Luis traspasaba la esfera de la pequeña pantalla. Muchos eran los que le preguntaban por la naturalidad y espontaneidad de su progenitor. «No hay filtros. Era tal cual. Una persona tan válida, tan trabajadora… Nunca esperábamos la muerte de mi madre, pero la de mi padre nos ha dejado muy rotos».

«Era un trabajador nato»

Por su parte, la madre de José Luis Losa también ha destacado que el vacío que deja será insustituible. «Era un trabajador nato. Buena persona, amigo de sus amigos. Perdió a su mujer y no pudo con ello. No hacía más que decir que estaba muy solo. Estamos destrozados, nos ha dado un palo… Estamos destrozados». Desde que saltara a la luz pública la noticia, las condolencias han sido incesantes, mucha de ellas han llegado de sus excompañeros en ‘Supervivientes’. Gloria Camila Ortega ha reconocido estar en «shock» al enterarse. «No miento cuando digo que siempre fuiste un superviviente. No tengo palabras. Pensar que hace un mes estuve hablando contigo… Qué pena la vida. Y qué golpes da que a veces no somos capaces de levantarnos», ha publicado en su perfil de Instagram.

Te interesará saber...