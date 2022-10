Han sido semanas muy convulsas para Íñigo Onieva. A su ruptura con Tamara Falcó, se tuvo que enfrentar a la opinión pública. Ahora, mucho más tranquilo y recuperado, ha reaparecido. Este domingo lo hacía arropado por su familia, quien ha sido su gran apoyo durante todo este tiempo, y hablaba ante los medios de comunicación pidiéndole de nuevo perdón a la marquesa de Griñón y pidiendo respeto para su familia. Poco a poco, el ingeniero va retomando la normalidad y continúa con sus planes de vida. Sin ir más lejos, este lunes ya ha vuelto al trabajo después de unas semanas alejado del local que regenta. Íñigo Onieva ha utilizado su perfil social para comunicar los nuevos eventos del local de ocio nocturno del que es relaciones públicas.

Tras varias semanas sin aparecer por este club y sin ni siquiera promocionar los diferentes eventos y fiestas que se celebraban en su interior, Íñigo Onieva ha querido retomar su trabajo. Tan solo un día después de su primera aparición pública tras conocerse su ruptura con la marquesa de Griñón, el ingeniero no quiere estar más tiempo encerrado ni escondiéndose. A pesar de su polémico comportamiento al haberle sido infiel a Tamara Falcó y, posteriormente, mintiendo públicamente, el empresario quiere continuar con sus compromisos profesionales.

Íñigo Onieva había estado «desaparecido» tanto del mundo real como del digital

Además, con estas publicaciones anunciando las nuevas fiestas de este club de ocio nocturno, Íñigo Onieva también regresa al universo 2.0. El ex de Tamara Falcó ha estado incluso completamente ausente de sus perfiles sociales, donde precisamente era muy activo para dar a conocer todo lo relacionado con su trabajo. Íñigo Onieva ha usado estas plataformas, únicamente, para emitir un comunicado afirmando que había sido desleal a Tamara y pidiéndole disculpas públicamente tanto a ella como a su familia. Un comunicado que tuvo lugar el 25 de septiembre. Desde entonces, ni rastro de él en el universo 2.0.

El hecho de que no haya compartido ningún tipo de contenido, no quiere decir que no haya estado al tanto de todo lo que ocurría en el mundo digital. De hecho, SEMANA se percató de que había eliminado (o archivado) varias publicaciones de su muro, borrando así todo el rastro de un total de cuatro fotografías. Un gesto llamativo en mitad de su silencio que se rompió hace escasas horas. Durante este tiempo, tanto él como su familia también se ha llevado el ‘unfollow’ (y bloqueo) de la marquesa de Griñón, que ha decidido no querer saber nada del empresario.

El empresario reaparecía este domingo arropado por su familia

«No tengo ganas de nada. Lo único que quiero es volver a mis compromisos profesionales, con mis amigos íntimos, sin el apoyo de ellos y de mi equipo y socios, no hubiera podido manejar esta situación tan complicada. Lo único que quiero es que esto acabe», decía este domingo junto al apoyo de su familia. El empresario finalizaba su discurso subrayando que no «somos villanos, ni héroes, solo personas que cometemos errores. Ruego encarecidamente respeto hacia mi persona, mi trabajo y mi familia».