Lo que parecía que iba a ser uno de los momentos más dulces para Tamara Falcó e Íñigo Onieva se ha visto empañado por unas imágenes de él besando a otra chica en un festival de música hace unas semanas. La pareja, que está recién comprometida, ha querido lanzar un mensaje en conjunto: siguen juntos y están más fuertes que nunca. Tamara e Íñigo reaparecían juntos y de la mano callando así todos los rumores de una crisis tras el polémico vídeo. Ambos se han desplazado hasta la boda de una amiga de la diseñadora y, aunque al principio no han querido hablar sobre lo ocurrido, posteriormente Íñigo ha dado la cara y ha defendido con capa y espada su relación con Tamara Falcó.

«Estamos muy contentos con haber tomado esta decisión. Es un paso muy importante pero es una lástima que siempre haya gente que quiera destrozar nuestra relación pero nosotros estamos muy felices», confirmaba. «Yo quiero a Tamara con locura. Nos vamos a casar pese a quien le pese», respondía a los medios de comunicación dejando claro que este vídeo lo único que ha hecho ha sido unirles. O al menos de cara al público.

Íñigo Onieva se ha defendido sobre las acusaciones de estas imágenes y asegura que el vídeo de es de hace tres años, en el 2019. «Yo he ido a ese lugar varios años, tres años de hecho, y ese vídeo es de 2019. Que quieran sacar esto el día de nuestro anuncio de compromiso pues… «, se defendía. A pesar de que aseguran que la vestimenta de él es actual, él dice que los «outfits se repiten una y otra vez». El empresario de ocio nocturno asegura que no sabe quien puede ser la persona que ha filtrado este vídeo, pero que está muy molesto por esto. «Ya he comentado lo que tenía que comentar», decía sin querer entrar en más detalles.

El novio de Tamara Falcó está muy molesto por el hecho de que haya alguien que quiere fastidiar su relación con la diseñadora: «Siempre se están sacando cosas inventadas», dice. A pesar de este momento tan incómodo, ambos cuentan con el apoyo de sus respectivas familias: «Cien por cien», responde Tamara. «Nuestras familias están encantados con la noticia pero les da tristeza que este momento tan especial se vea tan machacado«, responde.