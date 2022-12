Íñigo Onieva no se rinde. Lejos de lo que se ha dicho estos días, el ex de Tamara Falcó no ha dado un paso atrás con la marquesa de Griñón. Sabe que no será fácil, pero no quiere abandonar la reconquista que empezó hace meses con la que iba a ser su esposa. «No ha puesto punto final ni ha pasado página. Quiere seguir intentándolo y luchando por ella. Tratará de reconquistarla pase lo que pase y pese a quien le pese», nos dice a SEMANA el círculo de Íñigo. Lo ha reflexionado mucho, pero no quiere renunciar a lo que en su día le unió a la hija de Isabel Preysler. Aunque ella rompió todos los puentes que le unían a Íñigo, él confía en que en el futuro acerquen posturas.

No han sido meses fáciles para él y aunque no sabe cuál será el siguiente paso, de momento pretende seguir por el mismo camino. Refugiado en la fe, su último viaje -El camino de Santiago- le ha servido también para reencontrarse consigo mismo y saber que sigue enamorado de Tamara Falcó. Es consciente de que su ex está quedando con Hugo Arévalo, pero no piensa quedarse de brazos cruzados. «Lo quiere seguir intentando, aunque es consciente de que es difícil», nos revelan a este medio. Con estas palabras dejan claro que, a pesar de que le pidió a Hugo Arévalo en un mensaje de WhatsApp que cuidara de Tamara, eso no significa que renuncie a ella.

Para Íñigo según nos dicen no habrá aquello de «año nuevo, vida nueva». Sus intenciones no son encontrar a otra mujer y olvidar su relación con Tamara, sino retomar su noviazgo, el cual saltó por los aires el pasado mes de septiembre. Poco después de anunciar su compromiso se confirmó que le había sido infiel en un festival de música, imágenes de las que él se arrepiente continuamente y que le pesan desde entonces. De momento, no ha sido suficiente que Tamara vea a Hugo yendo a misa o pidiendo perdón públicamente, de hecho, ella hasta ahora ha descartado cualquier posibilidad de reconciliarse.

Tamara Falcó mientras tanto se está dejando llevar con Hugo, un empresario al que ya le unía una bonita amistad desde hace años. «Hugo es estupendo, pero es pronto para hablar de nada», dice ella misma a SEMANA, un número que veía la luz este miércoles y en el que podrás descubrir cómo está su corazón. Era este jueves cuando su nueva ilusión era visto, imágenes en las que se mostraba escurridizo y un poco incómodo con el revuelo mediático. Tamara el mismo día acudía a ‘El Hormiguero’, donde se mostraba a la defensiva con Pablo Motos, una reacción que ha llamado la atención de la audiencia del programa. No quiso dar más detalles sobre su romance, ni hablar sobre Hugo, uno de los hombres más buscados estos días.