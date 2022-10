Han pasado varias semanas desde que Íñigo Onieva y Tamara Falcó rompieran su compromiso. Su historia forma parte del pasado, a diferencia del anillo que le entregó el joven a la que era entonces su pareja. Desde aquel momento no ha dejado de ser noticia, tanto es así que esta misma semana se daba por hecho que el anillo era prestado y no comprado, tal y como se había dicho hasta ahora. «Era una pieza prestada por la joyería Repossi, hasta que, según él, le llegase el anillo que realmente había encargado para ella», dice ABC. Una versión que Íñigo Onieva ha corrido a desmentir, pues él mantiene que pagó hasta el último euro de esta pieza tan polémica.

Íñigo además ha explicado a través de la agencia que le representa que el precio que él abonó es mucho mayor al que se ha dado en los medios de comunicación: 14.500 euros. Aunque él en plena calle ha preferido no entrar a desmentir nada, sí que tanto su círculo como su hermana han dejado clara su posición. «Me lo tomo a risa», decía hace algunos días. Con este comunicado el ex de Tamara Falcó explica que él compró como cualquier cliente esta joya para pedir matrimonio a su pareja sin imaginar que todo saltaría por los aires en cuestión de horas. «Esta información no es cierta. No solo es completa y terminantemente falso que el sr Onieva no adquiriese el anillo desde un principio, sino que lo cierto es que el coste del anillo es más de dos veces superior al precio que se refiere en el artículo, pues se trataba de una pieza única, mejorada y personalizada», ha dicho en un escrito.

Íñigo Onieva mantiene que la alianza no era un préstamo y que ni mucho menos le entregó a Tamara una pieza prometiéndole que llegaría otra después. Aunque se desconoce cuál será el final de su historia de amor lo que Íñigo ha intentado dejar claro siempre es que está muy arrepentido y destrozado por haber perdido a la mujer de su vida. Tamara parece haber cerrado este capítulo y dejado atrás su relación de más de dos años con Íñigo Onieva tras descubrir que le había sido infiel.

No es la única información que se ha dado en torno a este anillo y es que en los últimos días se ha explicado que la alianza se habría entregado a la firma en la que lo compró para que se lo custodien y lo transformen para reconquistarla. Otro giro de una misma historia y una misma joya que Tamara Falcó devolvió cuando rompió con Íñigo Onieva. No quería saber nada de la misma y eso le ayudó a pasar página más rápido, un proceso en el que todavía está inmersa.