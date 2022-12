Íñigo Onieva está siendo protagonista de la actualidad una vez más. Y todo por culpa de la nueva ilusión de Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler está feliz y ha iniciado una relación con Hugo Arévalo, empresario de Madrid que ya era amigo de la colaboradora de ‘El Hormiguero’. También formaba parte del círculo de amigos de Íñigo Onieva. Después de ser perseguido durante días, el que fuera prometido de Tamara ha estallado contra él.

El empresario ha salido a hacer unas gestiones con su moto. Aunque por la mañana no ha querido decir nada, durante el mediodía de este viernes, no podía ocultar su enfado con Hugo. Ha confirmado que iba a ser el padrino si hubiese tenido un hijo con Tamara Falcó: «No lo íbamos a llamar Hugo no, él iba a ser el padrino… Yo le dije que iba a ser el padrino».

Onieva se muestra irónico sobre la pérdida de la amistad que le unía al supuesto nuevo amigo especial de Tamara Falcó: «Una lástima. No tengo nada más que decir». El empresario tiene claro que Hugo ha filtrado información sobre él a los medios para mellar su relación con Tamara Falcó: «El de Burning Man no creo que sea él pero otras cosas seguramente».

El empresario estalla contra la nueva ilusión de Tamara Falcó

Vídeo: Europa Press.

Íñigo conocía de antes a Hugo, a quien le unía una intensa amistad desde hacía años. «Cuando se conoce la noticia Onieva piensa que Hugo es lo peor, piensa que ha filtrado él la información», ha dicho Leticia Requejo en ‘El programa de Ana Rosa’. Esta es su primera reacción tras confirmarse que han comenzado una bonita historia que todavía se desconoce cómo funcionará, aunque lo verdaderamente llamativo son los mensajes que se han intercambiado Íñigo y Hugo.

Íñigo Onieva «lo ve como alta traición» y no aprueba en absoluto que Tamara y Hugo hayan iniciado una relación. Fue este verano cuando los tres viajaron a Sotogrande (Cádiz), viaje en el que hablaron de la boda de Tamara e Íñigo y en la que incluso se nombró la posibilidad de que fuera el padrino de sus futuros hijos. Tal es la decepción que siente Íñigo que a través de un grupo de WhatsApp en el que están todos los amigos, le ha llamado «rata y trepa». Así lo han asegurado este viernes en el programa presentado por Ana Rosa Quintana. «Sucia rata, eres un trepa. Me das asco», dijo Íñigo.

Un chat en el que le ha recriminado que no haya ido de frente y sobre el que no ha tenido respuesta. «Te has saltado todos los códigos de la amistad», le reprendió Íñigo. Un grupo que por cierto nadie ha abandonado todavía y tras el que ni siquiera Hugo respondió. Prefirió hacer caso omiso y no entrar en guerras, al igual que el resto de amigos. Todos salvo uno se mantuvo en silencio, siendo el primo de Íñigo quien dijo «así se habla», mensaje al que añadió unos aplausos. «Eres la peor persona del mundo», han explicado en ‘El programa de Ana Rosa’.