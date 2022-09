Tan solo dos días después de haberse filtrado un vídeo en el que aparece besando a otra mujer y asegurar ante la prensa que las imágenes se trataban de 2019, Íñigo Onieva ha vuelto a dar un nuevo paso adelante y ha emitido un comunicado. En el texto, compartido a través de sus redes sociales, el empresario de ocio nocturno, que admite que está destrozado, le ha pedido perdón de forma pública a Tamara Falcó y a su familia. A continuación, reproducimos de forma íntegra las palabras del joven.

«En los vídeos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente. Estoy completamente enamorado de Tamara y es la mujer de mi vida, por lo que me duele enormemente haberle hecho daño. Para evitar mayores perjuicios a Tamara y a nuestras familias, pido que no se continúe difundiendo imágenes que puedan afectar a nuestro derecho a la intimidad y se abstengan de publicar informaciones que están afectando a nuestra privacidad», reza el comunicado.

Íñigo Onieva ha admitido que está destrozado con todo lo que ha ocurrido y condena la actitud con la que aparece en el vídeo filtrado en el que se le ve besando a Marina, una despampanante modelo brasileña. Este comunicado llega tan solo dos días después de que el empresario de ocio nocturno saliera al paso y asegurara sin titubear que las imágenes en cuestión se trataban de 2019. Entonces, argumentaba que eran de tiempo atrás y justificaba su look como uno de los tantos que utiliza para ir a los Festivales. Sin embargo, los hechos que ha publicado SEMANA contradicen al joven y dejan patente que el beso se produjo hace tan solo unas semanas, a principio de septiembre, en Nevada (Estados Unidos).

¿Qué paso va a dar Tamara Falcó?

Tras este comunicado, ahora todas las miradas están sobre Tamara Falcó, quien abandonaba su casa y se dirigía a la de su madre. La influencer ha encontrado refugio en Isabel Preysler y en los suyos ante estos difíciles momentos que le ha tocado vivir. Ahora mismo, su boda pende de un hilo y prueba de ello es que este sábado se deshacía de la publicación en la que confirmaba su compromiso con Íñigo Onieva. Entonces, gritaba a los cuatro vientos que le diría «sí» una y mil veces. Sin embargo, este viernes, la marquesa de Griñón dejaba claro que no perdonaría ninguna infidelidad. «¿Estamos locos o qué?», respondía con una cara desencajada después de que le preguntasen por ello. Está claro que el tema seguirá dando que hablar en los próximos días.