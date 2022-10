Shakira pasa por un delicado momento. Desde que confirmó su ruptura con Gerard Piqué, la cantante se ha refugiado por completo en su familia y se ha centrado en los cuidados que requiere su padre, William Mebarak Chadid. A este respecto, la interprete de «Te felicito» está muy preocupada por el estado de salud de su padre, quien ha vuelto a ser ingresado de urgencia.

William Mebarak Chadid, de 91 años, ha sido ingresado de nuevo en el centro médico Teknon de Barcelona, tal y como ha confirmado el equipo de comunicación de la cantante, según publica ‘Mamarazzis’ en ‘El periódico’. «Los detalles sobre su estado de salud son de carácter reservado, por lo que la familia pide respeto en estos momentos a la espera de ver su evolución«, reza el comunicado. Se trata de la tercera vez que el padre de Shakira ingresa en esta clínica de la capital condal.

Hace unos meses, el padre de la cantante sufría una aparatosa caída que provocaba que su familia estuviera mucho más pendiente de él. Desde entonces, la de Barranquilla se ha mostrado muy preocupada por su estado de salud, puesto que pasó por dos caídas, dos operaciones y el covid, y no se ha separado de su lado. Desde siempre, Shakira ha reconocido que su padre es el motor de su vida y le ha dedicado tiernas palabras para señalar la importancia que tiene él para ella. «Papá lindo, has impulsado mis pasos y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y, así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración, mi cómplice y todo, mi mejor amigo. Felices 90 años espectacularmente vividos. Te amo con todo mi ser. Tu niña», le felicitaba así el año pasado por su 90 cumpleaños.

Su padre le enseñó a levantarse

Desde que tuvo la aparatosa caída, Shakira ha ido actualizando el estado de salud de su padre a través de sus redes sociales. La cantante no duda en pasar tiempo con él y hacer que sus hijos, Sasha y Milan, pasen el mayor tiempo posible con él. «Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída y esta vez sabemos que lo vas a hacer. Te amamos», aseguraba la colombiana.