La separación entre Christian Gálvez y Almudena Cid después de 11 años de casados fue algo inesperado en la crónica social. Era una de las parejas más consagradas de nuestro país. Sin embargo, la bomba todavía no había estallado. Y es que tan solo unos meses después ha salido a la luz que el presentador de ‘Pasapalabra‘ había comenzado una nueva relación al lado de Patricia Pardo. Ambos presentadores ya se han dedicado palabras de cariño y de amor. Pero si a nosotros nos ha pillado por sorpresa y nos han dejado sin palabras, a Almudena Cid ni te lo contamos. La que fuera gimnasta de élite ha reaparecido este miércoles a la salida de su obra de teatro, que curiosamente tiene el nombre de ‘Una historia de amor’. Inevitablemente, los compañeros de profesión que se encontraban en las inmediaciones, han preguntado a la exgimnasta por la nueva relación de su ex. Y la verdad es que ha tenido una respuesta muy ingeniosa.

Almudena Cid sale airosa en su última aparición pública

Desde que saliera a la luz la relación entre Christian Gálvez y Patricia Pardo el foco ha estado puesto sobre ellos. Ambos ya se han pronunciado al respecto y no han escondido su amor. De hecho, este mismo martes, desde SEMANA os ofrecíamos en exclusiva las primeras imágenes del presentador en el domicilio de Patricia Pardo. ¿Qué tiene que decir al respecto Almudena Cid? Si quieres saber cuál ha sido la ingeniosa respuesta de la actriz, no dudes en ver el vídeo. ¡Corre y dale al play!

¿Lo habéis escuchado bien? ¡Sí! Almudena CId ha tenido una ingeniosa respuesta contestando a la prensa con una escueta pero significativa palabra: «Paso palabra», haciendo clara alusión al programa con el que el presentador triunfó en televisión. Además, también ha querido aclarar que se está cuidando y está centrada en ella. Sin lugar a duda, la obra de teatro en la que está trabajando se ha convertido en su mejor refugio en estos momentos tan delicados de su vida a nivel sentimental. Cuenta con el apoyo de sus compañeros y amigos que no la dejan sola ni un día y le arropan también sobre el escenario.

El exmarido de Patricia Pardo también hizo un guiño al popular presentador

Almudena Cid no ha sido la única que ha hecho un guiño a Christian Gálvez durante estos últimos días. El exmarido de Patricia Pardo, Fran Márquez, compartió una publicación en su perfil de Instagram con clara alusión a Gálvez. «Con la V: Todos tenemos una, dura un suspiro y tenemos derecho a hacer con ella lo que consideremos que nos haga más felices. Suele ser más tranquila y satisfactoria cuando te alegras de la felicidad de los demás», ha escrito junto a un hashtag con el que insiste en que su alegría es completamente cierta. «De corazón», añadía en su publicación.

Ambos no se han escondido y han confirmado su relación. Si bien es cierto que durante los primeros días ambos guardaron silencio, fue este lunes cuando la periodista lo confirmaba en el programa en el que trabaja. Ella aseguraba este lunes en ‘El programa de Ana Rosa’ estar feliz e ilusionada, mientras hacía referencia a una frase de su jefa, Ana Rosa Quintana, la cual encaja a la perfección en su vida. «Si son rosas florecerán», dijo. Justo haciendo un guiño a esta reflexión y dejando claro que a sus ojos tienen mucho futuro sentimentalmente hablando, el presentador se ha mostrado muy romántico en su perfil de Instagram. «Paso a paso se hace el camino. Son rosas, florecerán», ha escrito el también escritor junto a una fotografía de estas flores tan metafóricas para ambos.

Sin fotos de la pareja

A pesar de que ambos han confirmado su relación y no han escondido que están comenzado una nueva etapa al lado del otro, de momento no hay documento gráfico juntos. No han querido publicar ninguna fotografía juntos todavía. Sin embargo, este martes, SEMANA accedía a las imágenes del presentador entrando al domicilio familiar de Patricia Pardo. Horas después, salía con su vehículo. Esto significa que ambos quieren ir poco a poco y prefieren tomarse el tiempo necesario para que su relación vaya viento en popa. Aunque no podemos descubriros cuándo será el día que veamos una imagen juntas, estamos seguros de que no tardaremos mucho en verla.