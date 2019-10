7 Un traje de chaqueta que cuesta 225 euros

Carmen Borrego no ha parado de recibir mensajes en los que sus seguidores le hacen ver que está estupenda: «Muy guapa, sí señora!», «Me gusta mucho tu look de hoy, estás muy guapa y elegante. 👏👏👏♥️♥️♥️♥️», «Hoy me encanta la ropa estás muy guapa😍!, «Hoy estás bien vestida. Favorecida. Bonito conjunto».

Otros seguidores le han querido comentar que en la instantánea que ha compartido tiene un gran parecido con su madre, algo que Carmen habrá recibido como un halago.