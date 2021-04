La empresaria ha lanzado un zasca a la que fuera mujer de su padre, a la que ha vuelto a desmentir ante las cámaras.

En su entrevista en el plató de Telecinco, Rocío Carrasco ha respondido a las declaraciones que ha hecho Raquel Mosquera sobre el último encuentro con su padre, Pedro Carrasco. Un encuentro que, según la peluquera, no tuvo lugar como lo ha relatado la hija de Rocío Jurado. Según la segunda mujer del exboxeador, la última vez que padre e hija se vieron no se pronunciaron disculpas algunas a Fidel Albiac por parte de Pedro.

Cuando le han preguntado por esta cuestión, la empresaria ha zanjado: «No hay que plantearse tanto. A eso que ella dice respondo porque yo no puedo estar en el coche… No voy a entrar porque no voy a entrar. Solo dije que a eso que ella decía que lo sabe ella. Ella sabe que no es así».

Sus palabras hacían referencia a las «eses» que iba haciendo Pedro Carrasco con su coche después de la cita en la que se vieron por última vez. Esas eses han hecho pensar que quizás se trataba de un posible consumo excesivo de alcohol, pero la hija de ‘la más grande’ no ha querido entrar en detalles. «Hija mía, tienes carnet. Coge el coche y conduce tú«, le ha recriminado. «Ella es la que dice lo de las eses. Yo solamente contesto», matizaba.

Rocío Carrasco ha comentado que echa mucho de menos a su padre. «Me gustaría decirle tantas cosas que no me puedo quedar con una. Me gustaría tocarlo. Me gustaría besarlo, No me gustaría decirle nada. No me hace falta decirle nada. Me llamaba Rorra y eso siempre me gustaba… No me haría falta decirle nada».