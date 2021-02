Este martes, Santi Burgoa celebra su cumpleaños y Alba Carrillo ha querido felicitarle de una manera muy romántica y con imágenes inéditas de su relación

Alba Carrillo está muy enamorada. A diferencia de otras relaciones que le hemos conocido, como es el caso de Fonsi Nieto o Feliciano López, donde ha hablado muy públicamente de su noviazgo, ahora prefiere ser más cuidadosa con su relación. Son contadas las veces que la modelo ha hablado de su nueva pareja, Santi Burgoa, con quien lleva más de un año de relación. Ahora, ha querido hacer una excepción por un motivo especial: este martes, Santi Burgoa cumple 37 años y Alba ha querido felicitarlo a través de su perfil de Instagram.

«Felicidades al hombre más especial que conozco! Te quiero @santiburgoa 🎂💖«, ha escrito la modelo junto a dos imágenes inéditas de la pareja. Con este escueto pero sentido mensaje, Alba Carrillo ha querido felicitar a Santi Burgoa, con quien ha recuperado la ilusión por el amor tras los últimos desengaños amorosos que ha vivido. En una de las fotos que ha compartido la maniquí se puede ver a la pareja posando frente a la cámara en un restaurante, mientras que la otra foto es un selfie mucho más distendido y que demuestra la bonita relación de la pareja.

Alba Carrillo habla en un plató de televisión de su novio

No es la única vez que la modelo ha hablado de Santi Burgoa en las últimas horas. Este lunes, la modelo fue una de las colaboradoras que se sentó en el plató del debate de la tercera edición de ‘La isla de las tentaciones‘. Precisamente, poco antes de que terminara el programa y que ya eran pasadas las 12 de la noche, cuando daba comienzo el cumpleaños de Santi Burgoa, pedía el micrófono para poder felicitarlo públicamente. Le hacía muchísima ilusión felicitarle en directo y delante de los millones de espectadores que se conectaron a ver el debate.

«Voy aprovechar porque como hablamos de ‘La isla de las tentaciones’ y del amor quiero decirle felicidades a Santi, que es su cumple. Te quiero, guapo«, ha dicho Alba Carrillo con un intenso brillo en la mirada. Alba se dirigía a cámara para dedicarle unas palabras. «Que le quiero mucho y que seamos felices. Él ha sido mi mejor tentación», añadía con mucha vergüenza, algo a lo que no estamos acostumbrados en ver en Alba Carrillo.

¿Planes de boda? La declaración que hace saltar las alarmas

Durante la intervención, Alba asegura que Santi «ya está para casarse». Sandra Barneda se quedaba atónita con esta declaraciones y le preguntaba si entraba en sus planes. Alba Carrillo no ha tardado ni un segundo en asegurar que solo se trataba de una expresión. Aún así, los colaboradores querían que Alba siguiera hablando de su relación y minutos antes de terminar el programa aseguraba: «Te mando un beso enorme, que te quiero y espero que no me hagas un Tom Brusse«, aseguraba visiblemente emocionada por el momento.