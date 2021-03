María Teresa Campos estrena este miércoles su programa ‘Las Campos Móvil’ con una entrevista a Isabel Díaz Ayuso, que acaba de dimitir de la presidencia de la Comunidad de Madrid y ha anunciado que convoca elecciones para mayo.

María Teresa Campos estrena este miércoles programa ‘La Campos Móvil’, lo que supone su vuelta a Telecinco. El nuevo programa se emite este miércoles 10 de marzo a las 20.00 horas en Telecinco, lo que significa que ‘Sálvame tomate’ saldrá de la parrilla y terminará a la hora a la que acababa antes de que ‘Pasapalabra’ dejara de emitirse en la cadena de Mediaset.

Y para su primer programa, María Teresa Campos podría tener un éxito rotundo, sobre todo después de la decisión de Isabel Díaz Ayuso, que este mismo miércoles ha decidido dimitir de su puesto de presidenta de la Comunidad de Madrid y convocar elecciones en la capital para el próximo 4 de mayo.

«(…) Es el momento de pensar en grande y de pensar qué es lo mejor para los ciudadanos. (…) Quiero disculparme con los madrileños por esta decisión. Si no llego a disolver la cámara, me hubieran impedido convocar y podrían haber derrocado nuestro Gobierno. No puedo consentir que Madrid se pare ahora… (…). Quiero que los madrileños sean los que elijan entre socialismo y la libertad», ha declarado Isabel Díaz Ayuso para justificar su decisión.

Todo hace indicar que el hecho de que sea la primera invitada a este programa haga que la audiencia esté más interesada en ver las declaraciones que ha dado la política a María Teresa Campos. Es una coincidencia que la decisión de la dimisión de Ayuso se haya hecho pública unas horas antes del estreno del programa ‘Las Campos Móvil’.

El estreno de ‘Las Campos Móvil’ con Ayuso podría ser un éxito

Isabel Díaz Ayuso ha tomado la decisión de romper el gobierno de coalición que tiene con Ciudadanos y ha disuelto la Asamblea de Madrid. Además, ha convocado elecciones anticipadas ante la posibilidad de una moción de censura. Ella misma ha explicado los motivos de esta decisión desde la Puerta del Sol de la capital, donde está la sede de la comunidad. La decisión de Isabel Díaz Ayuso se ha llevado a cabo después de que transcendiera que Ciudadanos y el PSOE podrían haber llegado a un acuerdo en Murcia para expulsar a Fernando López Miras, presidente de Murcia.

«Ayuso ha decidido dimitir de sus responsabilidades como presidenta de la Comunidad de Madrid, rompiendo de manera unilateral el gobierno de coalición. Es una irresponsabilidad. Los madrileños esperaban vacunas y se han encontrado con las urnas», escribe Ignacio Aguado, vicepresidente de Madrid por Ciudadanos.

Ayuso ha decidido dimitir de sus responsabilidades como presidenta de la Comunidad de Madrid, rompiendo de manera unilateral el gobierno de coalición. Es una irresponsabilidad. Los madrileños esperaban vacunas y se han encontrado con las urnas. pic.twitter.com/FBtrAi2z2R — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) March 10, 2021

Un golpe de suerte para María Teresa Campos

La decisión de Isabel Díaz Ayuso podría beneficiar en audiencia a María Teresa Campos, que este miércoles estrena su programa con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La presentadora de televisión hablaba hace unos días de cómo había sido este encuentro.

Inician su ruta partiendo desde el kilómetro cero de España, simbólico lugar en el nacen las principales carreteras radiales de nuestro país, ubicado en la madrileña Puerta del Sol. Desde este punto, que además acoge la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid, realizarán un recorrido tanto por lugares emblemáticos de la capital como por localizaciones con un especial significado para su primera invitada.

“Recordaré siempre la grabación de este primer programa porque volví a sentir el calor del público en la calle, lo que te da más confianza y seguridad en ti mismo. Los que trabajamos para el público lo sabemos. ‘La Campos Móvil’ es un vehículo muy bonito y original, que llama mucho la atención a su paso por las calles y la gente se levantaba de las terrazas para saludar y hacernos fotos. En cambio, en el interior disfrutamos de un ambiente de mucha intimidad, un clima muy necesario para poder hablar”, afirmaba Campos.