El inesperado deseo de Diego Matamoros sobre el nuevo novio de su hermana, Anita Matamoros

Diego Matamoros llevaba tiempo sin dejarse ver en un evento público. Su pasión por la cultura le ha hecho salir de casa para ir al estreno de Tina, El Musical. Allí ha demostrado una vez su simpatía con la prensa. «Encantado de poder disfrutar de nuevo de los musicales en la Gran Vía. Espero poder pasarlo bien y que sea un gran espectáculo», dice con emoción el hijo de Kiko Matamoros.

Como no podía ser de otra manera, ha sido preguntado sobre las «guerras familiares» que tiene abiertas. Sorprendentemente no tiene ninguna. Lo único que ocurre es que sigue sin tener relación con su hermana, Anita Matamoros. Sin embargo, parece que sus últimas declaraciones tratan de abrir algún puente con ella.

Ha asegurado que no conoce a la nueva pareja de la joven ‘influencer’. «No puedo opinar nada de él porque no lo conozco. No sé muy la relación que llevan porque tampoco hablo con Ana. Espero que sea un hombre que la cuide y que ella también lo respete y que la haga feliz», ha empezado diciendo. Un deseo que sorprende porque nunca ha querido hablar en profundidad de su hermana.

Diego Matamoros espera que a su hermana le vaya muy bien

Como ha comentado ya en más de una ocasión, Diego asegura que no tiene relación con ella. Tampoco la tienen sus hermanos, a excepción de Laura Matamoros. «Laura es la única de los hermanos que se habla con ella. Pero no solo tiene que ser por nuestra parte, también tiene que ser de la suya. Si necesita algo o necesita comunicarse o lo que sea, también tiene que dar ella el paso supongo. No he intentado ponerme en contacto con ella. Yo le deseo lo mejor, no puedo hablar más. Lo que sí deseo es que se hable con mi padre. Creo que es algo que no podría perderse», ha declarado rotundo.

A sabiendas de la diferencia de edad que hay entre Anita Matamoros y su pareja, Diego echa un capote a su hermana: «No creo que eso tenga que ser un problema. Si las personas se quieren y se cuidan, la diferencia de edad al final es algo absurdo. En caso de que haya amor verdadero. No creo que que en esta relación haya interesado», ha puntualizado.

Se encuentra en su mejor momento

Tras su ruptura con Carla Barber, Diego Matamoros asegura estar en su mejor momento. «Estoy soltero, estoy solo, pero no estoy mal, estoy de lujo. Lo hablaba hace poco con un amigo. Es uno de los mejores momentos que estoy viviendo. Estoy en un momento de mucha creatividad y de disfrute. No necesito ahora mismo a nadie. A ver, conozco, me divierto, pero creo que no es mi momento para tener pareja», ha asegurado convencido de la etapa tan increíble que atraviesa. Además, Diego espera que le dejen de preguntar por Estela: «No me arrepiento de haber roto con Estela Grande. De esto ya lo he explicado todo. Hay que aparcar el pasado, solo espero que le vaya bien y que sea feliz».

La increíble etapa que atraviesa Laura Matamoros

Laura Matamoros está embarazada de su segundo hijo y Diego sigue muy de cerca cómo se encuentra: «Está feliz», ha explicado el hijo de Kiko Matamoros. «Matías está súper bien, creo que está en un momento precioso y dulce», ha añadido sobre la etapa que atraviesa de hermana. Asegura, además, que este fin de semana se reencontrará con ella para hacer un plan juntos. Es habitual encontrar a los hermanos disfrutando de tiempo juntos, dejando claro la increíble relación que hay entre ellos.