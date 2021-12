No hay polémica familia que no implique a Ortega Cano. A pocos días de que se estrene el programa homenaje a Rocío Jurado, que llevará el nombre de ‘El último viaje de Rocío Jurado’, que servirá para abrir boca con la segunda temporada de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’, poco a poco se van conociendo las reacciones del resto de la familia Mohedano.

El que fuera marido de ‘la más grande’ ha reaccionado ante este homenaje que la harán a Rocío Jurado. Eso sí, no ha sido públicamente. Y es que lo ha hecho a través de la periodista Beatriz Cortazar. Esta ha desvelado qué piensa Ortega Cano de este nuevo programa que se emitirá en apenas unos días en Telecinco.

Antes de que se emitiera el trailer del documental, Ortega Cano le declara: «Dice que no tiene ni idea de lo que hay en esos containers y asegura que en la fecha que se produce, él está muy conmocionado por la muerte de Rocío», asegura la periodista tras hablar con el torero.

Ortega Cano reacciona ante el estreno del nuevo documental de Rocío Carrasco

Ha querido dejar claro qué ocurrió cuando Rocío Jurado falleció: «Yo me fui de la casa de La Moraleja el día que me dijo Rocío Carrasco que me tenía que ir. Me fui de esa casa, pedí una furgoneta de mi cuadrilla, cogí la ropa del armario a puñados, a mis hijos y me fui a La Yerbabuena», declara a través de la periodista.

Sobre los momentos que vivió cuando Rocío Jurado falleció ha comentado lo afectado que estaba cuando recibió la triste noticia: «No me llevé nada de esa casa», asegura. «Yo tenía la cabeza donde tenía la cabeza, estaba conmocionado», aclara tajante dejando a un lado todas las polémicas en las que pretenden verle envuelto.

Un documental muy esperado

‘El último viaje de Rocío Jurado’. Es el nombre del especial que Telecinco emitirá dentro de apenas cinco días en memoria de Rocío Jurado. «Un homenaje a la más grande», según ha señalado David Valldeperas, en el que verán la luz todos los objetos personales de la tonadillera. «Son sus pertenencias más íntimas, que están guardadas en 18 contenedores», destacada el director del programa. «El martes 14 de diciembre, tres camiones trailers trasladarán, a lo largo de 20 kilómetros, el contenido de esos contenedores en una ceremonia que será retransmitida desde el aire, con conexiones en tierra en los puntos más delicados del trayecto. Hay 18 containers y no sabemos lo que hay dentro». En ellas hay de todo: muebles, vajillas, esculturas, fotografías y documentos, cintas de vídeo, grabaciones musicales inéditas, recuerdos personales, vestidos, manuscritos, joyas musicales, duetos censurados…

Nadie conoce el contenido de las pertenencias de la cantante, que ocupan un total de 36 toneladas

«Por fin, el público sabrá «lo que pasó el 14 de abril de 2008. Esa noche pasó algo por la noche y nos hemos enterado. ¿Qué hemos descubierto? Que todas las pertenencias íntimas de Rocío Jurado están almacenadas en un recinto dentro de 18 containers. Hay un legado, que es el musical. Pero hay otro legado, que es el más íntimo. Sus pertenencias están guardados en 18 containers en un almacén. Hay más de 36 toneladas de material», añadía Valldeperas.

El director del programa ha destacado que el martes que viene no se emitirá ‘Sálvame’. En su lugar se podrá ver este tributo en el que «habrá actuaciones en directo de artistas cantando en directo éxitos de Rocío Jurado». Un especial que promete será «muy emocionante». Mientras en el plató se sucederán las charlas de varios colaboradores y las actuaciones musicales, Rocío Carrasco «estará en el almacén controlando y supervisando el traslado de las pertenencias».