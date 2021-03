La hija de Rosa Benito ha salido en defensa de Rocío Carrasco tras el revuelo mediático que ha causado su desgarrador testimonio tras 25 años en silencio.

Todavía con la resaca del desgarrador testimonio de Rocío Carrasco en la docuserie ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, todo el mundo tiene algo que decir. La familia de la hija de Rocío Jurado ha preferido en su mayoría mantener su silencio, sobre todo aquellos con los que no presumía de tener una magnífica relación. La que sí se ha querido pronunciar al respecto ha sido Rosario Mohedano, que ha escrito un mensaje de apoyo a Rocío en las últimas horas.

Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde mostraba con un contundente mensaje de qué parte está en toda la polémica: «Aprendamos y no juzguemos sin saber. No al maltrato en ninguna de sus formas.

#niunamas #todomiapoyo #noalmaltrato #paz #vida #actitud«, ha escrito junto a una instantánea en la que aparece junto a ella.

A través de esta publicación han sido muchos los seguidores de Rosario los que le han mostrado su apoyo a la hija de Rocío Jurado: «Estamos contigo Rocío ❤️ te queremos», «Me encanta que apoyes a tu prima! ❤️», «Rosario este mensaje me ha emocionado 😍❤️», «ME GUSTA QUE TE MOJES ERES GRANDE #YOSILACREO», «Bien dicho, me alegro que la apoyes!!! 👏», «Cuidarla mucho. Yo vi a una mujer desecha de dolor. Eso no se puede fingir», han escrito algunos de sus seguidores.

El mensaje de la hija de Rosa Benito tiene un objetivo claro, apoyarla por todo lo que ha hablado Rocío Carrasco sobre los primeros episodios de supuesto maltrato. «En esa casa ya hay algún episodio de agresión verbal de él hacia mí», afirmaba durante la docu-serie ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Por entonces él la llamaba «inútil» y le decía cosas como que no «servía para nada’.

Rosario Mohedano comparte una foto junto a Rocío Carrasco

«En aquella época estaba más gordita y me decía: ‘Estás gorda’», también la tachaba de «tonta» con un tono muy despectivo. Unas palabras que ella intentaba obviar: «Él tiene una cara de puertas para dentro, es prepotente y luego tenía la otra parte cuando había cámaras», indicaba.