La Marquesa de Griñón no tiene claro si desea protegerse contra la Covid-19 con la Astrazeneca. Al menos, de momento. Prefiere esperar a que llegue una vacuna mejor.

Este jueves, Tamara Falcó ha sorprendido a la audiencia de ‘El Hormiguero 3.0’ al pronunciarse sobre las vacunas del coronavirus en el programa de Antena 3. En la mesa de debate del programa, los colaboradores hablaban sobre el proceso de vacunación de la Astrazeneca. Ha sido entonces cuando la ‘socialité’ ha compartido lo que verdaderamente piensa sobre este asunto de actualidad

«Yo me vacunaría mañana, con cualquier vacuna, sin ninguna duda», aseguraba Juan del Val. El marido de Nuria Roca defendía que «hay que asumir» los riesgos que traigan las vacunas para frenar el avance de la pandemia porque «hay que vacunarse». «Ahora mismo tenemos que vacunarnos con lo que haya», decía Cristina Pardo. «No merece la pena trasladar mensajes confusos a la población. No podemos elegir».

«Quiero poder elegir», dice Tamara al hablar de la vacuna contra el coronavirus

«Yo sí quiero poder elegir. Quiero poder elegir», destacaba la Marquesa de Griñón, tajante. Pablo Motos le ha planteado qué haría si la llamasen mañana para ponerse la vacuna. Su respuesta era inmediata. Si le tocara recibir una dosis de Astrazeneca «diría Chao, ‘pescao'». Lo tiene claro: «No me quiero vacunar con Astrazeneca, quiero que me aseguren que la vacuna con la que van a vacunar es súper segura. Por ahora Pfizer es la que está dando mejores resultados. Entonces, prefiero esperar a que sigan llegando dosis y prefiero espera un poquito más».

Tamara Falcó ha aclarado que su decisión no la toma desde el miedo, sino desde la prudencia: «Miedo y prudencia son cosas distintas. Yo no tengo miedo. No es miedo a la vacuna. Es por prudencia… No creo que me vaya a pasar nada, pero por si acaso prefiero esperar a que llegue la vacuna de Pfizer. Es en lo que confío».

No es la primera vez que la aristócrata se pronuncia sobre las vacunas para el coronavirus. Hace apenas unas semanas, después de que saliera a la luz la vacunación de las Infantas Elena y Cristina en su viaje a Emiratos Árabes, salía en su defensa diciendo: «Si les ofrecen una vacuna, que la cojan», afirmaba. «¿Qué hay de no ejemplar en vacunarse si encima hay una vacuna más en España para otra persona?«.

Así hablaba de la polémica vacunación de las Infantas Elena y Cristina: «No le han robado la vacuna a nadie»

Asimismo, destacaba que la Familia Real no tiene «privilegios» y que «les han quitado todo». Y defendía su postura ante sus compañeros: «¡No se han colado en ninguna cola en España! Hay mucha gente que no lo ha respetado ¡Que no se han saltado ninguna cola! Lo estáis comparando como si fuera ilegal cuando no le han robado la vacuna a nadie».