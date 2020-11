Jorge Javier Vázquez no respondió a Asraf en ‘La Casa Fuerte’ cuando este se le encaró en pleno directo, una actitud que sorprendió a todos sus seguidores.

Este domingo la última gala de ‘La Casa Fuerte‘ volvió a mantener a la audiencia pegada al televisión. Los espectadores fueron testigos de varios desencuentros, sin embargo, hubo dos que llamaron la atención por encima del resto. El primero de ellos el de Isa Pantoja, quien se mostró muy decepcionada después de que su madre rechazara hablar con ella, a pesar de la tristeza en la que está sumida. El otro fue la discusión que protagonizó Asraf Beno con Jorge Javier Vázquez, siendo solo el modelo el que se despachó contra el presentador. El catalán permaneció en absoluto silencio mientras que Asraf le propinó varias embestidas entre las que destacó el hecho de que le cuestionara como presentador.



Todo tuvo lugar tras la bronca que protagonizaron Isa Pantoja y Asraf. El tono comenzó a subir y es que ninguno de los dos estaba satisfecho con los vídeos emitidos, por lo que estallaron públicamente. «Habéis puesto lo que os ha dado la gana, habéis cortado y habéis pegado«, dijo Isa a lo que Asraf continuó: «Ya veremos cuando salgamos de lo que estaban hablando». En ese instante, el conductor de ‘La Casa Fuerte’ le pidió que dejara de pensar en lo de fuera y se centrara en su concurso, un consejo ante el que no cedió y que le llevó a cargar contra él como nunca. «Ya veremos cuando salgamos de lo que estaban hablando (…) ¿Por qué no tienes un poquito de personalidad y dices lo que piensas, no lo que dicen por pinganillo?… Me trata como si fuese tonto», espetó. La cara de Jorge Javier en ese momento era un auténtico poema, por lo que pocos se explicaron en redes sociales por qué Jorge Javier se mantenía callado.

Una situación que ha llevado a que muchos espectadores comiencen a pensar sobre las posibles razones por las que Jorge Javier Vázquez no ha dado el paso y le ha respondido de forma tajante. Así lo demuestran muchos de los comentarios que se pueden leer en Twitter horas después: «¿Qué le pasó ayer a Jorge Javier Vázquez que no respondió a Asraf que lo dejó chafado? ¡Qué raro!», «Jorge Javier Vázquez tragándose las bordearías de Asraf contra él», «Qué raro que se quede callado con Jorge Javier», «Después de lo que dijo Asraf a Jorge ¿no dice ni pio?» o «Yo creo que Jorge Javier no dijo nada porque es consciente de que Asraf tiene un grave problema de complejo de inferioridad y en ese caso, es mejor callarse» son algunos de los mensajes que se pueden leer.

No obstante, no son los únicos que han opinado acerca de esta polémica que este domingo incendió las redes sociales. También hay quien aludió a la cara que Isa Pantoja mostró en la pequeña pantalla, ya que era un auténtico «tierra trágame», al igual que otros comentarios que señalan que el objetivo de no contestar podría ser dejar que el comportamiento de Asraf cayera por su propio peso. «La pobre Isa no sabía dónde meterse. Cada vez que Asraf habla se le suman 100 detractores», «Si Jorge Javier no dijo nada es para que se le vaya cayendo la careta a Asraf de niño bueno» o «Lo va a ignorar. No le va a dar ni protagonismo» son parteo del continúo goteo de comentarios de usuarios que se han mojado sobre este asunto.