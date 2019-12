El pasado mes de octubre, Inés Sainz hacía público que sufría cáncer de mama. Desde entonces, la que fuera Miss España en 1997 su fuerza, buena actitud y positividad, son sus armas para luchar y superar la enfermedad. La modelo narra su día a día a través de sus redes sociales y ha compartido con sus una de las mejores noticias que podía dar: ha terminado su tratamiento.

«Hace una semana andaba yo así de contenta por los pasillos del Ruber Internacional«, ha explicado Sainz junto a un divertido vídeo en su cuenta de Instagram en la que vemos celebrando por todo lo alto con un animado baile que ha terminado su tratamiento contra el cáncer.

«Creo que no tienen paciente en oncología más gamberra, pero yo tenía que marcarme un baile porque no tienen 🛎 que tocar cuando acabas tu tratamiento! Mañana os cuelgo el tercer y último vídeo con mi testimonio. No me vais a ver con tanta energía porque esto de la radioterapia es agotador. Pero saqué fuerzas de donde no había para dar carpetazo final a Agustín y empezar mi nueva vida en 2020″, ha asegurado.

A principios del pasado mes de octubre, Inés Sainz fue intervenida para extirparle un tumor mamario en el Hospital Ruber Internacional. Afortunadamente, los resultados de la operación han sido satisfactorios y no tendrá que someterse a quimioterapia. Sin poder reprimir las lágrimas, ha querido enviar un mensaje a sus seguidores. «Me he librado. Por favor tenéis que ir al ginecólogo. Tenéis que ir al ginecólogo, chicas. Me ha salvado la vida. De tratamientos horrorosos, de mastectomías. Tengo hasta el 31 de octubre. Luego voy a parar, porque necesito descansar».