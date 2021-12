Durante los últimos meses, la familia Campos han estado en el ojo del huracán. Mucho se ha hablado de cómo pasarían las vacaciones después de los enfrentamientos entre Carmen Borrego con su sobrina, Alejandra Rubio. Tía y sobrina han vivido un tira y afloja durante los últimos meses y se han enfrentado en diferentes ocasiones. Esto ha provocado que Terelu Campos estuviera entre la espada y la pared. Además, el distanciamiento cada vez es más efectivo. Sobre todo después de conocer que Terelu y Carmen no cenaron juntas en Nochebuena. Lo hicieron Terelu Campos junto a su hija y su madre, María Teresa Campos. Tras esta cena, la más joven del clan Campos almorzó el Día de Navidad junto a su familia paterna, permitiéndonos conocer a su hermano mayor, Sergio Rubio.

La hija de Terelu Campos comparte una foto junto a Sergio Rubio

Alejandra Rubio compartió una fotografía junto a su hermano. Esto es algo que no habíamos visto hasta ahora. Si bien la joven siempre ha mostrado su lado más mediático junto a su familia materna, ahora comparte contenido inédito junto a la paterna. Por este motivo, compartió una fotografía junto a su hermano. Pero, ¿quién es él? Sergio Rubio, de 34 años, es el hijo mayor de Alejandro Rubio, el padre de Alejandra. Sergio nació fruto de una relación anterior. Antes de casarse con la colaboradora de televisión.

Sergio Rubio vive completamente alejado del foco mediático. Sin embargo, el hecho de que su hermana comparta una fotografía junto a él en redes ha desatado la locura. En la imagen que os compartimos a continuación se puede ver la complicidad que hay entre ellos. Sonriendo y haciendo muecas, ambos posan ante las cámaras. «Hermanito», escribe Alejandra junto a un corazón y una estrella.

Alejandra Rubio habló hace un tiempo de la relación que mantenía con su hermano

No es la primera vez que Alejandra Rubio comparte una foto junto a su hermano. Ya lo hizo hace unos años, en el 2019. En uno de sus vídeos en Mtmad, canal que tenía por aquella época, Alejandra Rubio hablaba de sus tatuajes. Compartió con todos sus seguidores cuántos tatuajes tenía, así como el sitio donde los tiene y el significado de todos ellos. En la muñeca tiene varias iniciales, entre ellas, la S, en honor a su hermano Sergio.

Por aquel entonces, también desveló cómo era su relación con su hermano Sergio, 13 años mayor que ella. Teniendo en cuenta esta amplia diferencia de edad, se entiende que Alejandra no recuerde “nuestra convivencia juntos. Cuando he sido mayor, ya no he convivido con él, porque él ha hecho su vida”, confesó la hija de Terelu Campos con pesar. Tal y como confesó la propia Alejandra Rubio, su relación con Sergio es buena: “Tengo una relación fantástica con él, le adoro porque es mi hermanito”, reconoce.