Sara Carbonero ha entrevistado a India Martínez con motivo del lanzamiento de su primer libro, ‘Verdades a medias’. Te contamos todo

Este miércoles, Sara Carbonero ha vuelto al trabajo y lo ha hecho de la mano de India Martínez. La periodista ha sido la elegida para presentar el primer libro de poesía de la artista, ‘Verdades a medias’, y realizarle una entrevista junto a la Casa del Libro que se ha emitido tanto en el perfil de la artista como en el de la propia Casa del Libro. Una bonita entrevista donde Sara ha preguntado tanto por aspectos personales como profesionales de la cordobesa, sin llegarse a imaginar que ella acabaría siendo la protagonista y se terminaría emocionando.

La pregunta de Sara Carbonero a la artista que acaba emocionándola

Desde su separación, Sara se ha querido refugiar en su trabajo, tanto en Radio Marca, donde acude dos veces a la semana (martes y jueves) como en el de su marca de ropa, SlowLove, que este mismo miércoles hemos conocido que ha vendido. Cualquier proyecto que le sale lo acepta y el de hoy ha convertido por convertirse en un soplo de aire fresco. Como hemos dicho anteriormente, Carbonero le ha preguntado por varios aspectos de su vida e incluso por quién es un referente para India en la vida.

La cantante lo tenía claro: su madre y su abuela, que falleció el pasado año, aunque ha asegurado que pudieron hacerle una despedida digna. Pero India Martínez ha querido añadir una cosa: «Tú eres una inspiración para mí como mujer». Una declaración que ha emocionado a la cordobesa. Hay que recordar que Sara no está pasando por su mejor momento personal debido a su separación con Iker Casillas, por lo que este tipo de halagos suponen un chute de energía para ella.

Por su parte, Sara Carbonero también ha tenido palabras bonitas para la cantante: «Cuando he leído tu libro he dicho que es tan bonito leerte, al igual que escucharte. No sé con que me quedaría. Es un libro para disfrutarlo con calma, leerlo varias veces..», le ha dicho.

India Martínez confiesa cómo ha sido este año para ella

Sara e India han hablado de todo un poco. La cantante ha contado cómo ha sido este último año para ella: «Como a todos se nos ha parado un poco la vida, nuestro ritmo, el trabajo… Tuve que cancelar todos los conciertos, pude hacer alguno en verano que me dio la vida… me dio mucha pena tener que frenar de golpe una gira que apenas estaba empezando», ha contado. También ha asegurado que «esta situación ha puesto a todos entre la espada y la pared, nos ha removido a todos, nos ha quitado un año pero nos ha devuelto las ganas de vivir. Ha sido todo muy fuerte. No me ha quedado mas remedio que refugiarme en lo que tenia mas cerca en casa, mis perritos o mi pareja…».

India Martínez ha hablado de esta nueva aventura profesional y con el lanzamiento de su libro: «Lo hago desde el cariño y el respeto pero porque escriba un libro no me considero una escritora. Me hacia ilusión contar mis verdades y mis verdades a medias«, cuenta. Sara ha leído algunos fragmentos de su poemario y han ido descubriendo algunos aspectos hasta ahora desconocidos de India Martínez.

La cantante habla de India y de Jenny, su nombre real

La cantante diferencia a India Martínez de Jenny y asegura que la segunda es «quien me inspira y da las verdades a medias a India». La periodista ha querido hablar también de la sobreexposición en las redes y de las críticas que reciben los personajes públicos. La cordobesa asegura que «estamos muy expuestos y cuando tienes un escaparte mayor pues los halagos son bastantes, que son los que me quedo, pero de vez en cuando hay personas que se piensan que detrás de ese personaje no hay una persona frágil». Este es un tema al que también le dedica un poema.

De hecho, tras este poema comparte en su libro algunas de las críticas que ha recibido a lo largo de estos años y habla de un momento puntual: «hay una que está enmarcada que dice «que creía que me dedicaba a cantar y no a hacer las tontas que hacen cosas sin cerebro»«, cuenta. Y lanza una pregunta: «¿Qué malo tiene que comparta unas fotos con mis hermanas en bikini? Precisamente ese comentario lo hacia un chico que salía sin camiseta.. ¡Me estás criticando cuando tu foto de perfil sales con tu torso desnudo! El hecho de mostrar más carne o menos no eres más mujer ni menos».