La diseñadora de joyas, Elena Tablada, ha mostrado en sus redes sociales cómo es la increíble casa que comparte con Javier Ungría.

Desde que Elena Tablada se quedó embarazada comenzó a mostrar otra faceta de ella en sus redes sociales. La empresaria, aunque a cuenta gotas, publicaba imágenes de su rincón más íntimo, su hogar, sin embargo, desde hace unos meses se ha convertido en una tónica habitual en su Instagram. Gracias a ello, sus seguidores están conociendo algunas estancias de su espectacular casa, una vivienda en la que reside junto a sus dos hijas y junto a su marido, Javier Ungría, y cuyas imágenes te enseñamos a continuación. Grandes estancias decoradas en tonos cálidos, muebles de líneas puras y estampados étnicos son solo algunas de las características de la propiedad en la que está afincada la expareja de David Bisbal.

En una casa que transmite mucha paz ha pasado el confinamiento Elena Tablada, ha vivido su embarazo y ahora afronta su día a día junto a su familia. A pesar que desde hace algunas semanas la madrileña no copa titulares, pues está tremendamente centrada en el crecimiento de su segundo bebé, lo cierto es que la diseñadora de joyas se encuentra perfectamente. Eso sí, no tiene problemas en revelar los escollos a los que está haciendo frente tras convertirse en mamá por segunda vez con Camila, siendo uno de ellos la lactancia. A Elena le costó aceptar que la primera etapa en la alimentación de su pequeña ya no dependía directamente de ella: «Dejar de dar el pecho fue algo que me chocó duro, ya que no conseguía producir más (…) sentía que no le estaba dando a mi pequeña lo que ella necesitaba». Pero, ¿cómo es la casa en la que Elena está viviendo uno de los momentos más felices de su vida junto a su marido?

Aunque la empresaria ha optado por la sencillez y ha huido de piezas ostentosas, en cada una de las habitaciones que Elena Tablada ha mostrado públicamente se vislumbra que son muebles de calidad, pero sobre todo con gusto. De hecho, en los últimos días ha enseñado lo último que ha adquirido, una cama nueva que le ayuda a descansar tras unos meses complicados, ya que dio a luz el pasado mes de abril, por lo que no duerme todo lo que le gustaría. Otra de sus zonas favoritas es el cuarto de su bebé, el cual cuenta con una cuna muy original de mimbre que en la actualidad está muy de moda. No es de extrañar, ya que la mujer de Javier Ungría siempre trata de ir a la última en las tendencias.

Algo que se demuestra también en la terraza, donde además de tener zonas verdes y un gran sofá para relajarse, pasa mucho tiempo junto a su segunda hija. Joyas que se unen a otras estancias como la cocina con estilo industrial compuesta por madera y acero y en la que incluso Elena Tablada ha tratado de promocionar las piezas que ella misma diseña. No es la primera vez que utiliza su casa como encuadre para publicitar su firma e incluso productos de otras marcas en las que colabora como imagen. ¿Quieres descubrir con nosotros como es la casa de sus sueños? A continuación.