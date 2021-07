Marta López se siente, inevitablemente, señalada por su amistad con Olga Moreno que comenzó a raíz de su paso por ‘Supervivientes’. La colaboradora nuevamente se ha visto muy cuestionado por sus compañeros de ‘Viernes Deluxe’ y estallaba cuando María Patiño le lanzaba una incómoda pregunta sobre Rocío Carrasco.

«¿No te has creído que Rocío Carrasco haya sido una víctima?», le preguntaba la presentadora. Cabe recordar que cuando Marta López viajó a Honduras ya se habían emitido los dos primeros capítulas de la sonada docu-serie protagonizada por la hija de la ‘más grande’. Por tanto, muchos han visto cierta intencionalidad en la estrecha relación que la ex ‘Gran Hermana’ fraguó en los Cayos Cochinos con la mujer de Antonio David Flores.

Marta López se defendía: «Hay parte de Rocío que la comprendo, comprendo su dolor, la creo, respeto y todo lo demás. Hay otras partes que no». También subrayaba que no se hizo amiga de Olga con vistas a otros posibles intereses y estallaba al sentirse totalmente atacada por sus compañeros: «No puedo contra siete, de verdad. Se me está juzgando desde el primer minuto. Mira la pregunta que tú me has hecho, ¿Qué tiene que ver Rocío Carrasco con el concurso que yo he hecho? ¡Ya está bien!».

«Me guie por el corazón»

«Me meto con 16 personas en un concurso a las que quiero conocer y Olga Moreno fue un descubrimiento para mí», ha recalcado durante la entrevista a Gianmarco Onestini -quien quedó segundo clasificado en el reality más extremo de Mediaset-. Por su parte, Paloma García Pelayo le lanzaba una contundente reflexión: «Marta, tienes mucha experiencia en televisión, no hay ninguna duda. Te puedo decir que seguro viste el episodio 0 y el 2 de la docu-serie de Rocío Carrasco. Viste los terribles episodios que se narraron allí. Cuando llegas a la isla supongo que esa experiencia te lleva a acercarte a Olga. Para sorpresa de todos, no para ponerte al lado de la víctima, no. Todo lo contrario, te haces amiga de esa mujer que es la esposa de Antonio David Flores. Tu experiencia te ha llevado a ponerte al lado de Olga Moreno. No porque te nazca un sentimiento altruista y entregado de amistad».

Marta López confirmaba que había visto los episodios antes de su viaje a Honduras y que entonces muchos compañeros de televisión le aconsejaron lo siguiente: «No se te ocurra acercarte a Olga». Sin embargo, ella no hizo caso alguno: «Quise llegar allí y no tener ningún prejuicio y guiarme sobre lo que me decía el corazón. Si lo mal que he hecho ha sido llevarme bien con una persona y la gente cree que ha sido por interés, pues ya está».