Apenas cuatro meses después de protagonizar un sonado ataque contra José Mota, Juan Muñoz ha vuelto a protagonizar una nueva polémica. El humorista, que formó el popular dúo cómico ‘Cruz y raya’, se ha visto envuelto en una nueva controversia tras publicar un vídeo en sus redes sociales criticando el proceso de vacunación en Europa.

El motivo de su irritación tiene que ver con la mala gestión que, a su juicio, se está haciendo de las fases de vacunaciones para proteger a los ciudadanos del coronavirus. En un vídeo emitido desde la República Dominicana, donde se encuentra de gira, lanza un acalorado mensaje de indignación. «No sé qué decir, pues lo siento, el que se sienta ofendido que se joda. ¿Esto qué es? ¿Una pandemia o un puñetero negocio?».

Vídeo: Europa Press

«Estamos hasta las narices de esta pandemia negocio. Solo hay que salir de Europa para darse cuenta de lo que están haciendo con nosotros. ¿Los ingleses se montan el Brexit y ahora hay que vacunarse con su vacuna, que supuestamente es la mejor?», se lamenta.

En su post, publicado en sus redes sociales, el actor y comediante también se queja de la diferencia de criterios que hay entre Estados Unidos y Europa al contar que unos amigos se marcharon con una PCR «que sería válida en Estados Unidos y en Europa no vale». Cabreado, insiste: «Aquí voy a la farmacia y compro la vacuna que me dé la gana: la Pfizer, la china… Y puedo vacunarme mañana si quiero. En Europa, como borregos. ¿Qué pasa ya, hombre?».

Juan Muñoz ha borrado su polémico vídeo poco después de subirlo a las redes

«Estamos hasta las narices de esta pandemia negocio… Sólo hay que salir de Europa para darse cuenta de lo que están haciendo con nosotros. ¿Los ingleses se montan el ‘Brexit’ y ahora hay que vacunarse con su vacuna que, supuestamente, es la mejor?», concluye. Sus palabras han desatado tal aluvión de críticas que apenas unas horas después de colgar su tuit ha decidido eliminar el polémico vídeo de sus redes sociales.

Las declaraciones de Juan Muñoz se suman a las explosivas palabras que pronunció en una entrevista con SEMANA el pasado mes de enero. En ella, atacaba con dureza a José Mota, quien fue su compañero de ‘Cruz y Raya’ durante dos décadas. «A ese chico le he ayudado más yo que él a mí. Y quiero que la gente se entere de lo mala persona que es», decía. «Nunca fue mi amigo, es muy duro reconocerlo, porque es el padrino de mi hijo, pero jamás se ha preocupado de su ahijado. Creo que no le ha visto desde que hizo la Primera Comunión. José es muy prepotente. Yo he sido siempre el mismo, pero a él le cambió el dinero y la fama. No tiene ni la mitad de dignidad que yo. Hay personas que somos vocacionales y otros que van a por el dinero.

El enfado del humorista con José Mota que acaparó todos los titulares

En aquella entrevista se mostraba muy dolido con su excolega porque no lo llamó para darle el pésame tras la muerte de su madre. Y recordaba que cuando lo conoció «era mecánico de panadería. Yo estudié Arte Dramático, hablo tres idiomas, toco el piano y la guitarra, he dirigido dos películas… ¿Quién se cree que es? Le falta humildad. Tonto de mí, en un momento de nuestras vidas me engañé a mí mismo creyendo que en José tenía un amigo, cuando nunca lo fue».

Días después de explotar contra José Mota, Juan Muñoz entonaba públicamente el ‘mea culpa’ y pedía disculpas a su compañero de fatigas. «Estoy aquí para pedirle perdón públicamente a mi compañero José Mota, su familia y amigos que tenemos en común por esas declaraciones tan crueles y desafortunadas. Son palabras que no se merece para nada. Viene a causa por el derrumbamiento que tuve por el fallecimiento de mi madre. Esperaba que al enterarse a lo mejor hubiese venido, me hubiese dado un abrazo y hubiéramos podido continuar nuestra amistad de siempre. Monté en cólera y empecé a decir disparates que José no se merece para nada. Es una gran persona y compañero. Todo lo que he dicho ha sido producto de un mal día acompañado de cuatro copas. Lo siento José», explicaba.

Por su parte, José Mota quitaba hierro al asunto y le enviaba unas cariñosas palabras a través de las redes sociales: «Te aseguro que todos los años que hemos compartido juntos están muy por encima de todo esto. ¡Un gran abrazo!», escribía. Así zanjaba un asunto que provocó un sinfín de titulares en la prensa y que, afortunadamente, acabó en son de paz.