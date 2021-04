La novia de Kiko Matamoros se ha hartado de que su cuenta de Instagram parezca «un patio de vecinas de pueblo».

En medio de la cuarentena obligatoria que está cumpliendo Kiko Matamoros después de haber estado en contacto con un positivo en coronavirus, Marta López Álamo está al pie del cañón cuidando a su pareja antes de que este vuelva «al ruedo y al ruido». Sin embargo, la modelo, que no ha dejado de trabajar en ningún momento y continúa con su día a día, ha tenido que hacer frente a molestos comentarios que varios usuarios le han dejado en sus redes sociales. Harta de esto, la influencer ha dicho basta y ha tomado una importante decisión.

Marta López se ha cansado de recibir insultos y malos comentarios a través de sus redes sociales, así como de aquellos seguidores que salen en su defensa. La influencer no quiere que cuenta de Instagram sea un patio de colegio y por ello ha tomado la decisión de acabar con todo esto. «Chiquis, por desgracia no puedo estar pendiente 24/7 de los comentarios pero últimamente veo cosas que no me gustan nada. A partir de ahora voy a bloquear a todas las personas que me insulten o me falten al respeto, y a todas las que lo hagan defendiéndome, porque con los insultos no se va a ningún lado y me crean una situación incómoda», escribe.

De la misma forma, Marta López insiste en que no está en contra de recibir comentarios, siempre y cuando sean opiniones desde el respeto. Sin lugar a dudas, la cantidad de insultos que ha recibido en los últimos meses le han creado un situación de inestabilidad y es por eso que no le queda más remedio que ponerle fin. «Me creáis un malestar que me lleva a no querer no subir fotos. Por trabajo no puedo limitar comentarios, pero creo que ya está bien. Si no os Egisto no me sigáis, pero por favor no me insultéis ni os insultéis. Mi Instagram no es un patio de vecinas de pueblo. Gracias y espero que me entendáis«, sentencia.

No es la primera vez que muestra su disgusto al leer según qué comentario. Hace algunas semanas, Marta López lanzaba una petición para acabar con las palabras irrespetuosas:«No me gusta que quienes son defensores o defensoras mías insulten a personas que me insultan… porque así no vamos a ningún lado. Yo elimino comentarios que son irrespetuosos o muy desagradables, pero eliminaré también los que defendiéndome insultan. Así que como solución rápida podríamos no insultarme ni insultaros», sigue detallando como llamamiento.

Muy pendiente de Kiko Matamoros

Después de la emisión de los dos primeros episodios de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, un sinfín de espectadores se dieron cuenta de la ausencia de Kiko Matamoros en los días venideros para comentar el desgarrador testimonio de la hija de Rocío Jurado. El colaborador permanece guardando cuarentena obligatoria después de dar positivo en coronavirus. Desde entonces, la joven se ha convertido en el mejor apoyo de su chico durante estos difíciles momentos.