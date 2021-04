Dulceida cuenta con un gran imperio tras su nombre que ninguna ‘influencer’ ha podido igualar durante todos estos años en el mundo de Instagram.

El éxito de Dulceida en Instagram es innegable. Aida Domenech, que es así como se llama realmente, tiene apenas 31 años y cuenta ya con más de 2,8 millones de seguidores en esta plataforma social. La joven fue una de las primeras en abrirse camino en el mundo de las redes sociales para convertirse poco después en lo que ahora denominamos como ‘influencer’.

Su éxito ha sido increíble y el hecho de ser tan conocida le ha permitido cumplir con muchos sueños profesionales. Uno de ellos, montar su propia agencia de representación y otro, tener su propio festival, el ‘Dulceweekend’. Y de todos estos logros, que le han permitido montar un imperio en torno a su imagen, habla este martes en ‘El Hormiguero’, donde acude como invitada.

No hay duda de que no para de recibir buenas noticias profesionales, algo que le ha llegado después de muchos años de trabajo intenso. Gracias a este trabajo intenso, Dulceida cuenta hoy en día con un imperio tras su nombre artístico que es difícil de igualar por otras muchas caras conocidas de las redes sociales.

Dulceida sigue siendo la ‘influencer’ más seguida en Instagram

No solo cuenta con más de 2,8 millones de seguidores en Instagram. Su éxito en esta plataforma le ha permitido aumentar el número de fans en otras conocidas redes sociales. Es el caso de YouTube, donde Dulceida sube cada miércoles un vídeo sobre su vida, sus vacaciones, su ropa nueva e incluso, algunos con confesiones que nunca antes había hecho. En esta plataforma de vídeos cuenta nada más y nada menos que con más de 2,1 millones de suscriptores.

Pero no es lo único en lo que dedica Dulceida su tiempo cuando no está disfrutando de vacaciones. Y es que la joven no solo ha conseguido que muchas marcas de ropa o firmas de cosmética cuenten con ella para sacar alguna líneas de productos, sino que su influencia ha hecho que pueda sacar su propia firma de ropa, Dulceida Shop.

Además, cuenta con su propio festival, que se celebra durante un fin de semana y en el que se dan cita grandes amigos de la ‘influencer’. Todo animado con música en directo y también otros entretenimientos, como la colocación de puestos que algunas firmas con las que colabora la ‘influencer’ ponen en el recinto para la venta de sus productos.

Cuenta con un imperio que ningún ‘influencer’ ha podido igualar

Además, hace unos años, Dulceida, acompañada de su madre, Anna Pascual, con la que tiene una relación estupenda, han montado su propia agencia de representación, ‘In Management’. Ellas mismas describen esta nueva aventura como un éxito, ya que cuentan con un grupo de 16 perfiles que suman más de 5 millones de seguidores y que tienen como objetivo generar contenido de alta calidad para clientes nacionales e internacionales.

Pero no son los únicos secretos que Dulceida tiene para mantener su triunfo en las redes sociales. Y es que su manera de crear contenido en estas plataformas ha conquistado a millones de seguidores. No solo vemos fotos increíbles, también conocemos su día a día, así como su lado más natural en compañía de su familia, su pareja, Alba, o sus amigos.