En su cuenta de Instagram, la novia de Enrique Ponce da un consejo para la vida a sus 111.000 seguidores. Unas palabras enormemente trascendentales…

A medida que pasa el tiempo, Ana Soria se muestra más suelta y relajada en las redes sociales. Aunque es una chica tímida, la novia de Enrique Ponce va cogiendo soltura en su perfil de Instagram, donde cada vez comparte mayor número de publicaciones. Su último mensaje es toda una declaración de intenciones…

El consejo de Ana Soria: «Encuentra aquello por lo que morirías»

Con una foto en blanco y negro donde muestra, una vez más, su espectacular belleza, la estudiante de Derecho ha subido un nuevo post en el que lanza: «Find what you would die for and then live for it». Palabras en inglés que en castellano significan: «Encuentra aquello por lo que morirías y vivirás por ello». Sus palabras vuelven a hacer referencia al gran momento vital que atraviesa, a sus 22 años.

Este verano, el idilio entre el valenciano y la almeriense ha ocupado todos los titulares. El hecho de que el matador iniciase un ‘affaire’ con una chica más joven que él después de 24 años al lado Paloma Cuevas ya resultaba una noticia de enorme atractivo para el público. Ellos también se han encargado de avivar el interés al exhibir con tanta efusividad la intensidad del amor que viven juntos.

Enrique Ponce emite un nuevo comunicado para evitar «cualquier tipo de especulación» sobre su affaire con Ana

Apenas unos minutos después de que su novia publicase nuevas imágenes y palabras en su cuenta de Instagram, Enrique Ponce enviaba un nuevo comunicado pidiendo respeto. En un mensaje enviado a través de WhatsApp a la periodista Chelo García Cortés, el diestro ha recordado que cuando comenzó su relación sentimental con Ana él y su mujer «ya estábamos separados hace algún tiempo». Asimismo, ha «pedido a los medios que se zanje cualquier tipo de especulación sobre nuestra relación y que nos dejen vivir el presente y el futuro con paz».

El torero ha defendido públicamente a Paloma Cuevas

Este fin de semana, el diestro rompía una lanza en favor de su ex. «Estoy en disposición a contaros la relación real del torero y Paloma Cuevas. La realidad de su relación y cuánto hace que se han separado. Me ha autorizado a decir unas cuantas verdades», explicaba Toñi Moreno en ‘Viva la vida’. Y es que Ponce se ponía en contacto con el programa porque, según la periodista, «se da la impresión de que Paloma ha sido una persona que ha vivido de él«.

Mediante un comunicado, Enrique Ponce dejaba claro que la madre de sus dos hijas es una mujer con estudios superiores (es licenciada en Económicas por la Universidad de Boston), que cuenta con amplia experiencia profesional y que es «una persona económica independiente».

«Paloma ha tenido siempre su trayectoria, su carrera. Ella empezó una relación de 20 años cuando tan solo tenía 18 años. Durante su relación ella se va a Boston y estudia la carrera de Economía y hace un Master. Ha tenido sus negocios. Enrique reconoce que Paloma le ha ayudado mucho a él con sus finanzas. No es una mantenida«, aclaraba Toñi Moreno.

Pensando en un futuro juntos

Con la llegada de septiembre, la pareja se plantea su futuro en común. Ana, que aún no ha terminado la carrera de Derecho, ha abandonado la Universidad de Granada para continuar sus estudios a distancia y poder estar más tiempo al lado de Ponce. Él, por su parte, desea permanecer en Madrid para estar cerca de las dos hijas que tiene con la cordobesa. De momento no le faltan lugares donde compartir juntos el amor que sienten el uno por el otro. La joven acaba de heredar un piso en Almería procedente de una tía que ha fallecido recientemente. Esta vivienda unifamiliar, que se la ha regalado su padre para permitir que pueda independizarse, fue construida en los años 50 y los trabajos de reforma ya han comenzado. Tras la rehabilitación, la casa podría convertirse en el nuevo nidito de amor para la pareja, decidida a luchar por su historia contra viento y marea.