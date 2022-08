A sus 48 años, Laura Ponte está viviendo un verano diferente. Uno en el que le ha tocado afrontar un contratiempo de salud que cambiará su manera de vivir. La modelo ha perdido la vista de un ojo y tuvo que ser operada tras perforarse la córnea. Las últimas noticias que tuvimos de ella es que estaba a la espera de un trasplante ocular. Ahora, sin tapujos, la que fuera nuera de la Infanta Pilar de Borbón ha publicado las primeras imágenes de cómo ha quedado su ojo tras el incidente.

En balador, con la cara lavada, sin gota de maquillaje y con el pelo mojado, la madrileña ha subido a su perfil de Instagram una instantánea en la que se ve de manera clara el ojo del que fue operada tras serle hallado un agujero en la córnea. Con esta imagen quita hierro a su nueva imagen. «No me importa nada. Mis hijos dicen que parezco un cyborg y que estoy muy guapa. A mí me da igual, de verdad, tener un ojo blanquito y cosidito», comentaba el pasado mes de julio en ‘El Español’.

Laura Ponte solo tiene un 20% de la visión en su ojo izquierdo

Ponte lleva años haciendo frente a importantes problemas de visión. «Soy tuerta. Tuve un herpes muy grave que se complicó y ahora solo tengo un 20 por ciento de visión en el ojo izquierdo. He pensado en el trasplante pero estoy esperando a que haya más avances médicos», confesó hace años. «Es por eso que siempre lloro cuando me hacen fotos con flash. Como también moqueo, la gente se cree que soy drogadicta. ¿Qué voy a hacer si tengo ojeras porque duermo poco, los dientes rotos porque soy bruxista, no sonrío porque llevo aparato y soy tuerta?».

«Primero hubo una operación para salvar el agujero que se me hizo en la córnea, luego el trasplante, que es lo que estoy esperando. Y si todo va bien, que ojalá, recuperaré la visión… El ojo tiene que enfriarse, ver que todo lo que han hecho de urgencias está bien, pero estoy en las mejores manos… Me imagino que recuperaré la visión. Estoy en súper buenas manos», decía la modelo poco después de ser operada en el citado diario. A pesar de su delicada situación y de necesitar un trasplante de córnea, se tomaba este revés con mucha calma.

«Estoy esperando a que se me haga un trasplante. Yo estoy fenomenal. Esto es un mal menor, como quien dice… A ver, no es ninguna broma no ver de un ojo, pero bueno, dentro de lo que cabe… hay cosas mucho peores, de verdad. Y lo único que tengo que hacer es llevar una vida muy tranquila, que me viene muy bien», recordaba. No cabe duda de que Laura Ponte es un ejemplo de entereza y resiliencia. recientemente admitía llevarlo lo mejor posible: «Yo vivo al día… No es nada grave. Con lo trágicas que son otras noticias, lo mío es nada. Hay que cuidarse».