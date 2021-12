Laura Matamoros dio a luz a su segundo hijo, Benjamín, el pasado 27 de diciembre en Madrid. La joven compartía emocionada que había sido un parto increíble y que estaba «como si nada», lo que le permitía recibir el alta hospitalaria este pasado miércoles. Ya en casa instalada, la hija de Kiko Matamoros va retomando poco a poco su actividad en las redes sociales.

Es aquí donde precisamente ha compartido su foto más impactante tras su ingreso hospitalario. Y es que Laura Matamoros ha enseñado ahora su barriga, tres días después de dar a luz. No ha dudado en bromear con su vientre, que todavía está muy hinchado: «No tengo nada y lo tengo todo», escribe.

Desde un posado que se ha hecho a ella misma en el espejo de su cuarto de baño podemos ver la barriguita que todavía tiene Laura. Aunque no es tan grande como la que tenía antes de dar a luz, ahora que no hay bebé, la joven sigue luciendo un vientre hinchado. Toca esperar para que todo vuelva a su sitio poco a poco.

Con unas mallas premamá, Laura Matamoros todavía no se puede poner la ropa con la que se vestía antes de quedarse embarazada. Ahora toca que todo vuelve a su ser de manera natural. Ya cuando pasen los días pertinentes, podrá volver a retomar el deporte y así ayudar a su cuerpo a recuperar la figura de una manera más rápida.

La barriguita que luce ahora no se le pudo ver este pasado miércoles cuando posó a las puertas del hospital tras recibir el alta hospitalaria. Laura supo elegir el mejor look para evitar que se viera. Con un abrigo largo y oversize y que llevaba a su hijo en brazos con una manta gordita tapaba la barriguita. Eso sí, no ha tenido reparos y la ha compartido ahora ante su más de un millón de seguidores.

La influencer fue la encargada de portar al bebé en brazos, muy sonriente, como lleva desde que diese a luz este 27 de diciembre, día por cierto en el que también cumple años su padre, Kiko Matamoros. Estuvo acompañada de su pareja, Benji Aparicio, que posaba con el brazo izquierdo sobre el hombro de la ‘influencer’. Laura no puede estar más feliz y lo dejó saber a través de unos Stories en Instagram.

«Ahora que estoy un poco más tranquila, más relajada, ya hecha a mi bebé… Es precioso no, lo siguiente, es igual que Mati. Es un poco más morenito. Lo de los genes es una cosa… No sabía que se podían llegar a parecer tanto», empezaba diciendo desde la cama del hospital en el que aún se encuentra ingresada.

La joven quiso desvelar cómo vivió el momento del parto: «Ha sido un parto súper bueno. Gracias a Dios he contado con uno de los mejores equipos. Ha sido muy bonito todo desde principio a fin. Ha sido muy bonito, ha sido alucinante. Me atrevo a decir que me encantaría tener hijos todos los años, pero no, no os asustéis que eso no va a pasar», bromeó Laura.