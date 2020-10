Imanol Arias se enfrenta a una posible condena de 28 años por siete supuestos delitos de fraude fiscal. Su hijo ha confesado cómo está su padre estos días a la espera de conocer si perderá la libertad o será declarado inocente

La situación económica y judicial de Imanol Arias está en una situación delicada, después de que la Hacienda Pública le declarase la guerra para adjudicarle al actor, así como a su compañera de reparto, Ana Duato, siete delitos fiscales, entre 2009 y 2015. Se les acusa de supuesto fraude fiscal y el ente público solicita para él 28 años de cárcel, mientras que la actriz que encarna a su mujer en ‘Cuéntame cómo pasó’ podría pasar hasta 32 años entre rejas. Un complicado horizonte para el intérprete y su compañera, que no solo les afecta a ellos personalmente, sino que también tiene en vilo a sus respectivas familias, que esperan con incertidumbre ver cómo se resuelve el entuerto que podría separarles con escándalo de por medio.

Ante este panorama, Jon Arias, el hijo actor de Imanol Arias, no ha tenido reparos esta vez en contestar a las preguntas realizadas por los reporteros de ‘Europa Press’. Aunque la última vez que se enfrentó a los medios tras conocerse los supuestos devaneos fiscales de Imanol Arias, su hijo decidió huir a la carrera y mantener los labios sellados por no mostrar su pesar por la delicada situación por la que atraviesa su padre. El dolor es comprensible, pero parece que Jon Arias está más sereno ante esta problemática y ahora no tiene mayores problemas a contestar sobre cómo se encuentra su padre, aunque se afana en mantener la distancia con el caso para no entrar demasiado en la polémica.

Vea el vídeo para conocer cómo se encuentra Imanol Arias durante estos días, según su hijo. Además, el vástago del afamado actor también ha relatado cómo ha sido para él este parón profesional que ha supuesto el confinamiento por culpa del coronavirus y cómo se le presenta el futuro en esta “nueva normalidad” que tanto está desgastando los ánimos.