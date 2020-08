Arantxa de Benito ha disfrutado de algunos días en Marbella junto a su pareja, Jairo. Los besos no se han dejado de suceder entre ellos.

Arantxa de Benito está viviendo una auténtica luna de miel con su pareja. Jairo es un atractivo hombre que se dedica al sector inmobiliario y a la seguridad y el ‘culpable’ de que la exmujer del fubtolista Guti no deje de sonreír. Así lo demuestran las imágenes pasionales de ambos durante sus vacaciones en la ciudad malagueña de Marbella, a donde se ha podido ver a ambos disfrutando del uno del otro después de darse algunos chapuzones en su jornada playera.

Bajo unas gafas y a la orilla del mar Jairo y Arantxa demostraron estar viviendo un amor de juventud y no dejaron de reír durante el tiempo que compartieron en la Costa del Sol. Besos, abrazos y sonrisas cómplices son solo algunos de los factores que convirtieron este día veraniego en una cita inolvidable, no obstante, no es la primera vez en la que presume de su novio en esta tierra.

Además de en sus redes sociales, donde Arantxa le dedica tiernas y románticas palabras a su chico como «gracias por existir», constan numerosas imágenes de ambos tanto en fiestas como en momentos en los que creían que no había cámaras cerca. Fue en el verano del pasado año cuando la que fuera esposa del futbolista del Real Madrid reapareció en el Starlite con el que era su nueva pareja. Tras romper con el representante de Rocío Flores, Agustín Etienne, Arantxa paseó a su nueva pareja en un festival, y confirmó que sus hijos estaban muy felices con la llegada de este nuevo miembro a la familia. «Siempre que vean a su madre feliz, alegre y contenta ellos están igual de contentos», dijo.

Ver esta publicación en Instagram Gracias por existir… #tequiero Una publicación compartida de ARANTXA DE BENITO (@arandbenito) el 24 Jun, 2020 a las 11:45 PDT

Tras su separación de Agustín, Arantxa no tuvo reparo en confesarse con SEMANA y revelar qué había sucedido con Etienne para que finalmente tomaran caminos por separado. «El amor se acaba. Yo solo le puedo desear lo mejor. Así es y a ser felices. Sigo con mi agencia de servicio doméstico. Colaborando con la ONG Infancias sin fronteras. Gracias a Dios me va muy bien, y luchando con la ‘aborresdencia’ de mis hijos. No me puedo quejar», contó la presentadora tras confirmar su ruptura con el exsocio del conocido representante Toño Sanchís.

Fue hace unos meses cuando ella cumplió 50 años, aunque, sin duda alguna, está viviendo uno de los mejores momentos de su vida. De todos modos, esta no es la única compañía de Arantxa, sino que también ha estado con su grupo de amigas y familia.