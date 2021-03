Se han desvelado imágenes inéditas de Rocío Carrasco hablando de episodios en los que Antonio David supuestamente la controlaba.

Rocío Carrasco volverá a sorprender una vez más este domingo con los siguientes capítulos. Así lo han asegurado por activa y por pasiva desde Telecinco, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando hemos podido descubrir una pincelada más sobre lo que los espectadores verán muy pronto. ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’ tratará los episodios de celos y control que sufría, según ella, la hija de Rocío Jurado cuando tenía una relación con Antonio David Flores. Después de que una redactora del programa le pregunte a Rocíito si el ex guardia civil la controlaba, ella explica episodios que vivió junto a él y es que, aunque entonces creía que no, con el tiempo se percató de que era todo lo contrario. «En ese momento yo pensaba que no, por lo que vuelvo a decir. Yo estaba metida en esa relación y entonces lo que crees es que se preocupa de ti, que no va a comer hasta que llegues, fíjate si está enamorado que no prueba bocado hasta que no llego», comienza diciendo Rocío Carrasco.

Su modus operandi se basaba en controlar dónde estaba, por lo que asegura que Antonio David le engañaba en la hora a la que llegaba a casa para que ella estuviera esperándole y no viera a nadie más. «Él sabía que inmediatamente al decirme salgo a las 6, yo a las 6 iba a estar en casa. Yo salía de Barcelona…no recuerdo lo que tardaba el cercanías, pero ponte que 20 o 30 minutos, salía con el tiempo justo para estar a las 6 en la casa. A lo mejor yo llegaba a casa y veía que no estaba y entonces llamaba al cuartel a quien estuviera en la puerta y le preguntaba si él no había salido todavía. Me decían que no salía hasta las 10«, ha señalado. Una situación con la que se conformó y es que en Argentona, el municipio catalán donde vivían, ella tenía un círculo muy reducido. «En Argentona tenía pocas amistades. Tenía a Cristina y a Dolores, eran dos matrimonios con los que yo tenía más relación», ha asegurado Rocío Carrasco.

Al parecer, era habitual que Antonio David le llamara para interrogarla cuando no estaba en casa. «¿Dónde estás?’, ‘¿Qué haces?’, ‘¿Cuándo vienes?’, ‘¿Te vas a quedar mucho tiempo?’, ‘No te quedes mucho porque estoy aquí solo’, ese tipo de cosas sí las hacía», ha dicho Rocío Carrasco. Aunque esto tan solo es un ejemplo de la infinidad de situaciones que vivió durante su noviazgo y su posterior matrimonio, momentos que pusieron los pelos de punta a la audiencia, que en un principio se posicionaron de su lado, tal y como se pudo ver en redes sociales. Rocío narró diferentes episodios en los que él la insultaba e incluso algún instante en el que llegó, siempre según su versión, a agredirla. «Recuerdo un tirón de pelos, me coge del pelo y me da para abajo pero no sé de dónde viene el porqué de eso», sentenció Rocíito.

