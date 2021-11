Olga Moreno ha vuelto a Sevilla para estar con su familia. Justo horas después de que su hermana más combativa desapareciera de las redes sociales, la empresaria se ha desplazado a la ciudad hispalense para refugiarse en los suyos. No está pasando por un buen momento y, aunque ella intenta no mostrarlo públicamente, lo cierto es que su separación le ha descolocado por completo. Para ella no ha sido fácil este punto y final en su relación con Antonio David Flores, sin embargo, poco a poco intenta pasar página, algo que se empieza a ver en su actitud. Prueba de ello, el vídeo que te ofrecemos en este artículo y es que se puede ver a Olga carcajear y bromear con su entorno más íntimo, lo que demuestra que va saliendo a flote, a pesar de todo. Vista con sus hermanas, un amigo y su madre, Olga vuelve a sonreír.

Vídeo: Europa Press

Centrada en sus negocios y en que lo que muchos consideran su nueva vida, Olga vive su primera etapa ya como separada de Antonio David. Empieza a mostrar una imagen desenfadada y deja de estar encorsetada, dos grandes pasos si se tiene en cuenta la crisis existencial que ha supuesto el último año para ella. Para lograr todo esto su familia le está apoyando al máximo, pues saben lo importante que es para ella hacer borrón y cuenta nueva. Eso sí, hay algo que ella no quiere que cambie y es la relación que ha conseguido fraguar con Rocío Flores y con David, a los que sigue estando muy unida. Tras más de 20 años junto a ellos, Olga Moreno no piensa distanciarse de los que ella llama sus tesoros y se está esforzando porque así sea.

Para Olga los últimos meses han sido un golpe difícil de sortear. Desde que en el mes de marzo comenzara la docuserie Olga Moreno y su círculo han acaparado todas las miradas, una situación incómoda que todavía no ha terminado para ninguno. Tampoco para Antonio David, quien utiliza su canal de Youtube para gritar al mundo cómo se siente. De hecho, este martes el malagueño volvió a postear un vídeo que no ha dejado indiferente a nadie, ya que en él habla de su pasado en ‘Sálvame’. «Me he dado cuenta de que en 12 meses intentaron debilitar mi imagen y que la gente que me apoyara dejasen de confiar en mí y en mi palabra para que cuando llegara la serie documental mi imagen estuviera absolutamente defenestrada para que la serie tuviese todo el valor de la verdad y dejarme como me dejaron», dice el que fuera colaborador de televisión. No guarda un buen recuerdo de esta etapa, pero mucho menos de lo que vino después de su despido en directo.

Los dos mantienen que, pese a todo, seguirán siendo una familia y que entre ellos reinará el buen rollo. Si bien no quisieron posar juntos en la concentración que tuvo lugar el pasado fin de semana en Málaga, de momento, ninguno de ellos ha abandonado el domicilio familiar. Siguen instalados en la casa que han compartido los últimos años y esto deja ver que su convivencia no es desastrosa y que se siguen teniendo cariño.